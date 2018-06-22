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Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 12:30 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül canlı yayında açıklamalarda bulundu. FETÖ ile mücadeleye ilişkin konuşan Gül, "Türk yargısı polisimiz bilgilere ulaştılar. Bu hususla ilgili de hem iade dosyasına, hem bu süreçte yargılama, mahkemelerde tiyatro oynayanların da ‘bilmedim görmedim’ diyenlerin de tüm ezberini bozacak ve bunların ne olduğunu herkesin göreceği yeni delillere ulaşıldı, ulaşılıyor" dedi.

Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra darbeyle ilgili Türk yargısı yoğun bir çalışma içine girdi. Ve son gelişmelerde bizim bu darbe girişimine tiyatro diyenleri üzecek ve bu işin gerçeğini öğrenmek isteyenler için de çok önemli gelişmelere, Türk yargısı polisimiz bilgilere ulaştılar. Bu hususla ilgili de hem iade dosyasına, hem bu süreçte yargılama, mahkemelerde tiyatro oynayanların da ‘bilmedim görmedim’ diyenlerin de tüm ezberini bozacak ve bunların ne olduğunu herkesin göreceği yeni delillere ulaşıldı, ulaşılıyor.

Bu yargılamada bir delil değil, bir çok delil var. Ve bunların hepsi de bu darbenin FETÖ tarafından bizzat yapıldığını, bir darbe olduğunu açıkça göstermektedir. CHP bu işe tiyatro olarak bakmaya devam etsin. Ama Türk yargısı bütün bu delilere ulaşmaya devam ediyor.

Oldukça ciddi deliler de çıkıyor. Önceden de çok ciddi deliller vardı zaten. Bundan sonra yeni çıkacak yeni delillerle ilgili yargılamalar, delillerin deşifresi devam ediyor, devam edecek. Ama bizim açımızdan da yargılamalarla ilgili çok önemli gelişme oldu diyebiliriz. İlgili makamlarla paylaşılacaktır. Ben Türk yargısına, emniyet ve istihbarat teşkilatımıza gösterdikleri gayret için teşekkür ediyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül FETÖ

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
zamaninda fetoyu övenler hala korkmuyorsa hiçbirşey olmamış gibi hala görevlerine devam ediyorlarsa hiç kimse beni fetoyle mücadele edildiğine inandiramaz
Siaysi ayağa ulaşıldı mı sayın bakanım. Herkes onu bekliyor
Fetocu siyasilere dokunmadan feto ile mücadele olmaz!
Darbe tiyatro değildi, gerçekte.Ama bunu bilenler vardı.Bunların önüne geçmeyip, önlemlerini aşmayan insanalr 200 küsür insanın ölümüne sebep oldu.Yeni kapı mitingini günah çıkarma kabinine çevirdiler.Ordaki darbe karşıtı olan kardeşlerimin gözlerinden büyüklerimin ellerinden öperim ama platformdaki iki yüzlü insanların değil.Ergenekon ve balyoz darbeleri ile paşaları silivriye atıp bunları kim orduya soktu? Adil öksüz yakalandıktan sonra kimden talimat geldi de serbest bırakılıp kaçmasına izin verildi ? Chp ve mhp neden aynı çatı altında ekmelettin ihsanoğlunu c.b adayı gösterdi ?
he he ondan! daha sn incenin suclu isteme olayinizdaki sacmaliginiz iddiasina cevap veremediniz?
iyi ve chp yi karalmak için sanki yeni birşey bulmuş gibi çıkacaklar.. bizde yedik
kendi hazırladığınız düzmece delillerimi inceliyor yargı...
chp aynı chp değişmez
Bence akp.nin yöneticileri düşünsün. Adam yetkiyi alınca onların da eyvallahina ihtiyaci kalmayacak
kardeşim milletin derdi geçim ...fetö fetö fetö???soğan olmuş 6 tl ..fetö mü yaptı?bırakın fetö işini emniyete yargıya da şu ekonomiye bir çözüm üretin..evlerinde para sayma makineleri çıkanlar,sıfırlamaya çalışanlar,zarrabın önüne yatanlar,yüzlerce kez değişen ihaleleri alanlar,ayakkabı kutularında para saklayanlar da fetö cü müydüler?o paralarda bu milletin hakkı yok diyebilir misiniz?
Danışıklı dövüşün 2. yıl devriyesinde yeni delillere ulaşılmış mış. İktidar değişsin gör bak ne delillere ulaşılıyor
TAMDA SEÇİM ZAMANI BULUNDU HAYRET
15 temmuz darbesinin siyasi ayağı kim bunlar neden araştırılmıyor ? Darbecilef kime güvenerek bu işi yaptı ? Araştırılsın ve açıklansın istiyorum.
Artık midem bulaniyor sizden de fetönüzden de. Hala tiyatro hala senaryo..
O darbe değil İşgal kalkışmasıydı. Eğer gerçekleşse çoktan ülke parçalanmıştı Kıbrısta İng. askerleri boşuna beklemiyordu
Seçimden önceki son oyunlarınız bunlar. Biliyoruz.
Kendinizimi buldunuz en büyükleri sizlersiniz ama sizler kandırıldınız içeridekiler vatan haini,patates soğan doları geçmiş ülke paraları betonlara gömmüş millet aç ve işsiz iken secim bayraklarına flamalarına milyonlar verilmiş bir ülke.... ben hakkımı helal etmiyorum rabbime havale ediyorum oyum Muharrem İnce diyorum
Ne zaman seçimden sonra mı açıklayacaksınız
boş laflar. delilleri gösterin
bende siyasi ayağina ulaşildi zannettim bir an için.
Madem feto yaptı niye hala delil peşinde kosuyorsunuz
Bunca olanlardan sonra insan bu yargıya ve güvenliğe nasıl güvensin ki?Sahte evraklar ve sahte düzmece deliller ile bir sürü general, komutan, gazeteci, siyasetçi yargılanıp hapse atıldığı bir ortamdan gelen, bu günkü şartlarda nelerin olabileceği aşikar değil mi?O zaman o haksızlıkları devletin gözünün önünde yapanların bir çoğu hapse atılmadı mı?Hatta bir kaç mahsum insan bu haksızlıktan dolayı canına kıymadı mı?Sonra birileride çıkıp kandırıldık demedi mi?Devletin kadroları siyasi kadro ve taraf olmaktan çıkmadığı sürece halk nasıl güvensin ki?Yazık oldu.Devlet OLMALI...
Bilelemedik.göremedik.aldandık diyen sizden başkası yok ki ?????
hızınıza hayranım
niye 2 önce olmuyor. mebriç yalanı afrin yalanı f 35 yalan hep seçimin hayrına oluyor. bunu ancak eşek beyinli olanlar yutar. f 35 2 sonra t.c. gelecek 2 sonra ne olacak kim kestirir. fetö cu aramaya gerek yok açılımı akp + tayyip
Haber manşetten ibaret icerik yok ülkede adalet bakanlığının olmasi ama adaletin olmamasi gibi birsey.
vay beee Aradan 3 yıl geçti. sayın bakan bu Güne kadar uyuyor muydunuz
ayrıntılar seçimden sonra!!..
Ben de bir şey oldu sandım. Fasa fiso yani. Zaten istediğiniz kişiyi istediğiniz şekilde yargılıyorsunuz. Delile falan ne gerek var. Kaç tane öğretmen doktor açığa alındı. Yarısına yakını iade edilmeye başlandı. Neden? suçları olmadığı için. peki neden 2 sene açıkta kaldılar ya da tutuklu kaldılar? İşte sizin böyle bir adalet anlayışınız varken yok delillere ulaşıldı falana gerek yok. Ha delil deyip de Chp yi suçlayacaksanız ki olabilir. Amaç buysa bilemem...
nedense seçime yakın ulaşıldı
fettonun siyasi ayagi diyoruz... idam diyoruz... hainlere idam gelsin diyoruz.. ne oldi... renginiz soldi...
HIMMMM TECAHÜL-İ ARİF SALAĞA YATMA SANATINI İŞLEVE KOYMAMIZ GEREKİR BU AŞAMADA SANIRIM...
Çok uğraşıyorsunuz o yüzden ben söyleyim de aramayın.Feto nun bir numaralı ismi RTE dir.Yancilari için sağına soluna bakmaniz yeterli.
fetoyu temizlemek icin harcanan emeklere yazik. akp'yi iktidardan indirin. zaten kendiliginden feto temizlenecek.
bana kankanı söyle sana kim olduğunu söyleyeyim..
15 temmuzaTiyatro diyenlerinde Tiyatroda fügüran yada başrol oynadıklarını görmemek için çhp li olmak lazım Türk bayrağı taşıyan halka ateş edildi Mite ateş edildi Gölbaşı PÖH a bomba atıldı meclişe bomba atıldı Mecliş nedir ? TBMM Milletin meclişine devletine Türkiye Cumhuriyetine şaldırıldı gerizekalılar ateş edenler 15 temmuzda chpli mhpli ak partili diye ayrım yapmadı mallar çıkmadıyşanız dışarı anlarızda şehitlerimize hakareti bırakın Onlara Atatürkün kurduğu onu yıkmaya çalışanların elinden alıp karşı durup canını feda edenlere bir vatan borçluşunuz
yenimi ulaşıldı
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