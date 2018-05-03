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Son dakika! Akdeniz'de deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 00:35 | Son Güncelleme

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Akdeniz'de Rodos Adası açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

Son dakika! Akdeniz'de deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Rodos Adası açıklarında saat 00.16'da 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 47 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine yaklaşık 77 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

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