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Son dakika! Ankara'da PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 09:39 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Bölücü terör örgütüne üye oldukları, yardımda bulundukları ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 11 zanlıdan 10'u gözaltına alındı.

Son dakika! Ankara'da PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölücü terör örgütüne üye oldukları, yardımda bulundukları ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirlenen 11 kişiden 10'u gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyadan "PKK/KCK propagandası, devlet büyüklerine hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devletini küçük düşürücü, halkı devlete karşı kin ve düşmanlığa sevk edici" paylaşımlar yaptıkları, örgüte üye oldukları ve yardımda bulundukları tespit edilen 11 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında yakalama kararı bulunan zanlılardan 10'u sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
PKK Ankara pkk operasyonu

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