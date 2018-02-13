Son dakika! Dev operasyon! 100 kişi gözaltında

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Adana merkezli İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Eskişehir, Tokat ve Antalya'da, belirlenen 140 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Yaklaşık bin polisin görev aldığı operasyonda, yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen 100 kişi gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar ifade işlemleri için emniyete götürüldü. (AA)
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