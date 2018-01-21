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Son dakika! Kilis'e roketli saldırı

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 20:29 | Son Güncelleme 7 saat önce

Son dakika habere göre, Kilis'e Afrin bölgesinden 4 roket atıldı. Roketlerin binalara isabet ettiği öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi. Saldırının ardından, Suriye sınırındaki obüslerle teröristlere misliyle karşılık verildiği belirtildi.

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca saat 20.00 sıralarında peş peşe ateşlenen roketler, Ekrem Çetin ve Barış mahallelerindeki 4 eve isabet etti.

OIay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bu arada, patlama nedeniyle park halindeki bazı araçlar hasar gördü, ev ve iş yerlerinin camları kırıldı.

"YARALILARIMIZIN HAYATİ RİSKİ YOK"

Vali Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara ile olay yeri ve hastaneye giderek incelemelerde bulundu. Tekinarslan, hastane çıkışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki mahalleye 4 roketin isabet ettiğini söyledi.

Tekinarslan, "Olayda 2'si Suriyeli olmak üzere 7 kişi yaralandı. Hepimize geçmiş olsun, yaralılarımızın hayati riski yok, hepsine müdahale edildi." diye konuştu.

Bu arada, saldırının ardından sınırda konuşlu topçu birliklerince, teröristlerin bulunduğu alanlar Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı.

AA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allah yardımcımız olsun
ALLAH vatanıma milletime zarar vermesin NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.....
2016 dan beri kilis halkı neler cekıyor burda ama kımsenın bıseyden haberı yok allah yardımcımız olsun
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