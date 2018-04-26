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Son dakika! Manisa'da deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 23:37 | Son Güncelleme

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika! Manisa'da deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 8 km derinliğinde gerçekleşti.

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Manisa deprem Son dakika Saruhanlı

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