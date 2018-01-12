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Son dakika! Meclis önünde üzerine benzin döktü, kendini yakmaya çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 17:54 | Son Güncelleme 1 saat önce

Son dakika haberine göre Meclis Devlet Hastanesi'nin önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren S.A. polislerin müdahalesiyle son anda kurtarıldı.

TBMM Dikmen girişinin yaklaşık 50 metre yukarısında bulunan Meclis Hastanesi önüne elindeki benzin bidonuyla gelen 39 yaşındaki S.A. maddi sıkıntılar nedeniyle kendini ateşe vereceğini söyledi.

İnşaat işçisi olarak çalışan S.A. benzini başından aşağı döktükten sonra çakmağı ateşledi.

Meclis polislerinin hızlıca müdahale etmesinin ardından S.A.'nın alev alan kıyafetleri söndürüldü. Kafasının sol tarafında yanık olduğu belirlenen S.A. olay yerine gelen ambulansla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Okuyucu Yorumları 41 yorum
aslında ülkenin gercek durumu bu?yalaka medya haber bile yapmıyor
Niye yakmış ki ekonomimiz coşmuş, %11 büyümüşken. Hayret. Siyasiler laga luga yapmaya devam etsin. İşe bak. Maaş 25 bin. Ekonomi coştu %11 büyüdük. Yav he he adam da ısınmak için yaktı kendini!
yazar kasa bakalım kime kısmet olacak
Yazar kasa ile kendini yakan arasımda protesto şekli ve sonuç olarak çok fark var....Hiçbirşey eskisi gibi deyil artık insanlar geçinemiyor...
Hayret neden yaktı ki kendini çok şaşırdım.
Maddi sıkıntın var ve Kendini yakıyorsun herkesin maddi sıkıntısı var Maddi sıkıntıdan kurtulmanın yolu Çalışmak ve Kazandığını Harcarken Hesabı iyi yapmak Bir süre yanık suratla gezersin Hastane bakımın vs yine Devlet ilgilenir en baştan gitsen yine ilgilenirlerdi ve Bundan sonra Yanık suratlada gezmek zorunda kalmazdın
ESNAF BİTMİŞ PİYASA BİTMİŞ İŞ YOK NAKİT PARA SIKINTISI HAT SAFHADA PARA SADECE BELLİ KİŞİLERDE TOPLANIYOR ZENGİNLEŞEN KİŞİLER PARASINA PARA KATMAYA DEVAM EDİYOR DAGILIM EŞİT DEGİL MİLLİ GELİRDEN BAHSEDİLİYOR KALKINMA DENİYOR BENİM CEBİMDE BAHSEDİLENLERN HİÇ BİRİ YOK KENDİMİZİ KANDIRMAYALIM ŞUANDA BÜTÜN SEKTÖR SIKINTI İÇERİSİNDE HERKEZ AGLIYOR İŞ İYİ DİYEN YOK BANKALARIN KUCAGINA OTURMUŞ VAZİYETTEYİZ KİRALAR ALMIŞ BASINI GİDİYOR ESNAF İŞ YAPAMIYOR BELEDİYE İŞ YAPAMAYAN ESNAFTAN RUHSAT PARASI TABELA VERGİSİ ADI ALTINDA PARA TOPLUYOR VEREMEYENE MÜHÜR VURULUYOR AKPLIYIK AMA GERÇEKCİ OLALIM BİRAZ
ülkemizin son hali nereye dayandı insanlarımız son hali, sonrada büyüdük %11 bu ise sizin büyümeniz demekki başka yerler büyüyor.
bence kinamayin dostlar daha bunlar iyi günlerimiz. ????????
ALMANYA BİZİ KISKANIYOR ÇEKEMİYOR,KAHROLASI DIŞ MİHRAKLAR OYUNLARI.7 DÜVELDE MÜCADELE EDİYORUZ.VEEEEEEEEEE BAKIYORUZ NE KISKANAN VAR NE ÇEKEMEYEN NEDE 7 DÜVEL MÜCADELE.OLAN MİLLETE OLMUŞ ÇİVİSİ ÇIKMIŞ.
provakatör bozuntusu
@capslock_5579 yalaka bozuntusu. Adamin cani yanmis ki bu hale dusmus. Kolaysa sen yapsana bosbogaz.
şimdi akpliler der benzin pahalı aldığına göre çok parası var kesin vatan haini bu fetöcü :) yemin ederim adamların beyni bu düzeyde kodlanmış.
Hani ülke 11.1 büyüyordu 1603 TL çok bile diyorlardı şimdi sizin zihniyet bu adamı prokovasyon yapması İçin CHP göndermiş dersiniz vah benim güzel ülkeme
Demekki iyi caliyor bu ülkeyi yönetenler.. uyuyan koyunlar a slm olsun
güzel protesto açlıktan insanlar mafoldu ülke sefalet içinde amerika ambargo uyguluyor bizler açlıktan ölelim
Geçim sıkıntısı yaşıyor millet bilen var mı yok tabi yakar o hale getirdiniz sarayda oturmakla devlet yönetilmiyor
1600 maasla gecim kolay degil kapici dairesinde kira 400 lira adam hirsizlikmi yapsin evine ekmek götürmek icin
Ecevit e yazarkasa atıldığı günü hatırlatıyor sanki...
geldiğimiz son durum.milleti bu hale getirenler utansın.
akıllara zamaninda sayın ecevitin önune yazar kasa atan vatan das geldi.. o donem geride kaldi diyenler bu habere bu adama bi bakin niye bu durumdaymis... iş veren kendini dusunur işci umrunda dahi olmaz
Az kaldı bende sarayın tam önünde yakacam yeter bu hayat pahaliligindan biktim gecinemiyorum borclardan boguldum
Maddi sıkıntın var ve Kendini yakıyorsun herkesin maddi sıkıntısı var Maddi sıkıntıdan kurtulmanın yolu Çalışmak ve Kazandığını Harcarken Hesabı iyi yapmak Bir süre yanık suratla gezersin Hastane bakımın vs yine Devlet ilgilenir en baştan gitsen yine ilgilenirlerdi ve ömrünün geri kalanında Yanık suratlada gezmek zorunda kalmazdın
reisiniz haykırır şimdi: "kendini yakan bu zat fetöcüdür kasa atmıyor utanmadan kendini yakıyor filan'' hazır olun poh pohlamaya
ecevite yazar kasa atıldı diyenler haniymiş
ÜLKEYİ NE HALE GETİRDİNİZ ALLAH BUNUN HESABINI SORAR ELBETTE
bu ülkede her şey yolunda niye kendini yakmaya çalışmış ki bu arkadaş İMF ye borç veriyoruz avrupa bizi kıskanıyor. ABD ye bosta koyuyoruz. ileri demokrasi ve adalet sistemimiz oturmuş, eğitimde ilk 10 dayız sağlığı hiç demiyorum bile.
Ver mehteri...Reiss verr...Aldınız ücretlerle halkın geçim sıkıntısını anlamanız empati kurmanız mümkün mü.Yoksa hiç anlayış bekliyoruz dermisiniz asgari ucretliden.Dalga geçmeye devam edin halkla
Aslında üzerimize benzini döküp, elimize de kibriti veren sizlersiniz. Kan emiciler, emek hırsızları. Merak etmeyin yakacağız kendimizi ama yanımızda sizleride götüreceğiz!
habere göre olay meclis hastanesi önünde oluyor. Ama yanan adamı Ankara Numune hastenesi götürüyorsunuz. yani meclis hastanesi bakamıyormu?
Rahmetli Ecevit e yazar kasa atılmasını çarşaf çarşaf gösterenler nerede acaba?Vatandaşımız kendini 39 yaşında yakmaya çalışıyor,yine bir müddet önce Meclisin önünde,adam kendini asmaya kalkıştı,fakirler neden fakirmiş,çalmayı iyi beceremedikleri için;acaba akp lilerin tamamı niçin zengin?
daha bunlar iyi gunlerimiz
kendini yakacak duruma gelmek demek nedemek ekmeği bulamıyor anlamına geliyor demekki ondan asgari ücret zam yaparken dalga geçiyorlar resmen sonra ülke büyüyor muş bırakın bu işleri türk vatandaşın aç işsiz güçsüz
Insanlar yillardir hukumete guvenerek duzelecek umuduyla hep oy verdi. ama artik bicak kemik olayi devreye girdi.
Rahmetli Bülent Ecevit’le dalga geçtiniz yıllar yılı..bir esnaf yazarkasar fırlattı diye meclisin önünde...eeee ne oldu şimdi?yazarkasa fırlatmayı geçtik artık insanlar kendilerini yakacak hale geldi...övünün eserinizle zamla ülke yönetiyorsunuz ve böbürleniyorsunuz...Ecevit ve bundan önceki başkanlarımızda sizin gibi halkın cebinden ellerini çıkarmasaydılar emin olun çooooookk daha iyi bir halde olurdu bu ülke!!!
yakınca bitti mi derdin büyük geçmiş olsun
Yazarkasa yada anayasa kitabı atarsanız kriz olur, bu iktidar döneminde Cari açık 43 milyar dolar yani 160 katrilyon, herkes mutlu! batık kredilere 230 katrilyon vatandaşın vergisinden destek, durmak yok devam! memura işçiye asgari ücretliye %3-4
Başka ülkelerin vatandaşlarına değil T.C vatandaşına vergisini acta kalsa ödeyen vatandasa öncelik verilir umarım bundan sonra naçizane düşüncem !!!
vaybe yüzde 11 büyüyen türkiye insanlar kendini yakıyor birileri sarayda bir eli yagda balda birileri çöpte ekmegin peşinde demokrasi yok adalet yok halkı sindirdiler sokaga çıkamıyor feto dediler. khk idare ediyorlar gazeteciler içerde halk evinde sus pus patişahım sen çok yaşa bitileride göze girmek için adeta yarışıyorlar
Kendini yakan kişi kesin vatan hainidir. Nasıl geçinemez! Kişi başına düşen milli gelirimiz 20bin dolar olmuş! Ekonomi %11 büyüdü. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Kresi kartlarıda artık yetmiyor hepsi patladı. Ülke insanı borç batağında. Ama ülke %1lik tabaka için mükemmel. Herşeyi sömürdüler. İliklerimize kadar borcun içindeyiz. A Haber de yetmiyor artık. Müge Anlı Esra Ceyhan, survivor O ses Türkiye yetersiz kalıyor. Mehteride yemiyor kimse. Mehterin tokmağını herkes köküne kadar hissediyor...
Ah ne ülke % 27 büyüdük diyorlar insanı açlıktan kedini yakıyor.
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