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Son dakika! OHAL yeniden Meclis'e geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 12:53 | Son Güncelleme

Son dakika habere göre, Olağanüstü Hal'in (OHAL) 7. kez uzatılmasına ilişkin teklif 18 Nisan'da Meclis'e sunulacak.

Son dakika! OHAL yeniden Meclis'e geliyor

OHAL ile ilgili gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, OHAL'in tekrar uzatılacağını bildirerek, "OHAL için bugün karar almışlar 3 ay daha uzatıyorlar. İçişleri, Adalet Bakanı 'FETÖ'yü temizledik' diyor. Temizlediyseniz niye OHAL? Kimin için ilan ediyorsunuz. Muhalifler için bizim için. 'Sen neden doğruları söylüyorsun?' diye. FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı sarayda oturan, devletin kozmik odasını onlara açan zattır. Gücün kime yetiyor garibana yetiyor. Bunlarda din iman da yok. Ellerinden gelse IŞİD gibi yere yatırıp kesecekler. IŞİD'ten ne farkı var bunların? 10 binlerce kişiyi mağdur ettiniz. Dayısı, siyasi gücü, parası olan çıktı. Garibanlar içeride hiç birisinin de FETÖ ile ilgisi yok doğruları söyledikleri için içerideler. 1 milyona yakın mağdur yarattılar. Mazlumların yanındayız" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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OHAL meclis Son dakika

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
YAZIKLAR OLSUN. ÜLKEYİ OHAL'SİZ YÖNETEMEDİNİZ GİTTİ..
Niye uzatıyorsunuz yeter kardeşim yapamıyorsanız bırakın
AKP seçimleri alırsa 2023 e kadar ohal ile devam eder. hoş ortada ülke yada AKP kalırsa
Ohal sürekli hale getirilmelidir. Üç ayda bir meclisimiz bu konularla meşgul edilmemelidir.
sonsuza kadar ohal.Yaşasın tek adam.Kahrolsun demokrasi.
Pkk ve Fetö terör örgütleri tam bitirilmeden OHALin kaldırılmasını istemiyoruz.kaldırılmasını isyeyenler bu örgütlerle mücadele edilmesini istemiyenlerdir.
tabi tabi kesinlikle lazım
Sonsuza kadar OHAL sonsuza kadar KHK sonsuza kadar demokrasiden yoksun. Gece yarısı istenildiği gibi kanun çıkaran, işini gelmeyen şeyleri onaylamayan, milletinden bağımsız. Kendi çalıp kendi söyleyen, sömüren bir devletiz. Uzatın uzatın. sorun yok. sesini çıkaranı indirirsiniz.
bu ohal 7. kez değil 77. kez de kalkmaz nasıl olsa alıştılar kanun hükmünde kararnamelerle istedikleri yasayı istedikleri kanunu çıkarıyorlar ne soran var nede meclise soran var o zaman meclis ne işe yarıyor kapatın hiç olmaz sa masraflar azalmış olur.
 “OHAL kalktı, baskılar bitti, köyümde özgürce yaşıyorum. Herkes konuşur AKP yapar" Dün dündür bugün bugün.. Herkes konuşur, AKP istediğini yapar..
Ohal ukalaca davranan egosunu tatmin etmek isteyen bir çok polisin işine yarıyor.
Bitirin artık şunu
Hızlı ve öfkeli film serisini yakalamanıza az kaldı ha gayret başaracaksınız
Ne ohalmiş be yasalaştırın ohali meclisteki el kaldıran amcalar yorulmasın yazık acıyom beyaaaa...
Türkiyenin rejimi değişti halkın haberi yok artık TÜRKİYE OHAL CUMHURİYETİ hayırlı olsun.
uzatin arkadaş uzatin.ohal döneminde çıkaracağinız yasalarla cebinizi doldurun kendinizi saglama alin ama nereye kadar kaçacaksiniz.
Hayaldi gerçek oldu ohal bitti yene Turkiyede darbeler dönemi sona erdi diye.. secim afişleri vardı ne oldu diktatörler çok korkak olur.. öyle olmasa fetoya her istediğini verdiğini ITİRAF edenler terör örgütüne yardım ve yataklık etmekten hesap verirdi
acaba sebebp ne neden uzatıyonuz
Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın,baskı rejimiz batsın inşallah Amin Yarabbim !!!
Milli irade diyordunuz??? Atalar boşuna dememiş Gelen gideni aratır diye.
10 kere daha uzatın , yeter ki padişahımızın keyfi kaçmasın .
Resmen demokrasiyi askıya aldılar ve hoşlarına gitti devam ediyorlar. Ohal gerektirecek ne gibi bir iç tehlike kaldı? Yazıktır. Hem ekonomi hemde dış ticarete olumsuz etkisi var ama kolaylığını fırsat bilen bir hükümet var....
“OHAL’den 40-45 gün içinde sonuç alıp bitirmeyi planlıyoruz. Kesinlikle sokağa çıkma yasağı öngörmüyoruz. OHAL süresince günlük hayatı etkileyecek bir uygulama olmayacak. OHAL süresi boyunca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de askıya alınacak." - Numan Kurtulmuş
yine mi OHA’l YANİ !
Meclisin vereceği cevap belli herşer formalite birde halk sorsunlar bakalım istiyormu vatandaş
nasıl olsa kabul edilecek saraykapıcısı bahçeli söyledi meclise ne gerek var biz demokratik hukuk devleti değilmiyiz meclise ne gerek va hem böyle üç aylık olmuyor 20 sene uzatın bazı partileri kapatın sadece mhp bbp akape kalsın yeter ülkenin bekası için milli birlik için yapın hem zarrab deniz feneri gezi olayları man malta singapur para aklama sıfırlama konusunu konuşmak atı alan üsküdarı geçti seçimini suçlamak ağır cezaya girsin daha mantıklı değilmi
Bence artık kaldırıldıgında şok haber diye yayın yapın. Biz de bu kafa oldugu sürece ohalde de bu halde de bize istediklerini yaparlar.
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