Son dakika! OHAL yeniden Meclis'e geliyor

OHAL ile ilgili gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, OHAL'in tekrar uzatılacağını bildirerek, "OHAL için bugün karar almışlar 3 ay daha uzatıyorlar. İçişleri, Adalet Bakanı 'FETÖ'yü temizledik' diyor. Temizlediyseniz niye OHAL? Kimin için ilan ediyorsunuz. Muhalifler için bizim için. 'Sen neden doğruları söylüyorsun?' diye. FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı sarayda oturan, devletin kozmik odasını onlara açan zattır. Gücün kime yetiyor garibana yetiyor. Bunlarda din iman da yok. Ellerinden gelse IŞİD gibi yere yatırıp kesecekler. IŞİD'ten ne farkı var bunların? 10 binlerce kişiyi mağdur ettiniz. Dayısı, siyasi gücü, parası olan çıktı. Garibanlar içeride hiç birisinin de FETÖ ile ilgisi yok doğruları söyledikleri için içerideler. 1 milyona yakın mağdur yarattılar. Mazlumların yanındayız" dedi.

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