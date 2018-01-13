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Son dakika: TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 14:42 | Son Güncelleme 4 saat önce

Son dakika habere göre; Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Oğulpınar sınır karakolu mevkiinden TSK unsurlarınca Afrin'de PYD mevzilerine yönelik aralıklarla top atışları yapıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Oğulpınar sınır karakolu mevkiinden TSK unsurlarınca Afrin'de PYD mevzilerine yönelik aralıklarla top atışları yapıldı. Öğleden sonra peş peşe gerçekleşen atış sesleri, Reyhanlı ilçe merkezi ve Cilvegözü sınır kapısından da duyuldu.

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TSK Son dakika Afrin

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Son dakika: TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurmaya başladı

Son dakika: TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurmaya başladı

Okuyucu Yorumları 17 yorum
Man adası kara para aklama böyle unutturulur işte yoksul aile çocukları kurban edilerek...BOP Başkanı yerli ve milliyim derse ...Bu nasıl ülke olduk ...Yazık oldu ülkeme
@cengiz_caner_1959 kanına dokundu galiba.senin gibi lerde gitse afrine toptan bir temizlik olur.türkiye afrini vurdu yakında senin gibiler ciyakdamata baslar
BOP'mu kaldı. Başkan Erdoğan BOP'u paramparça ediyor. Amerika karşısına alarak. Sen neyin kafasındasın, miadı geçmiş algı operasyonlarını bırakta realiteye dön.
ALLAHIM TÜRK ASKERİNE YARDIMCI OL..
Allah ordumuzu muzaffer eylesin dualarınız sizinle aslanlarımız.
vur allah aşkına vur.vur bayrak aşkına vur.
allahım yardımcınız olsun.
kürt kardeşlerim amaclarınız iyi birşeyse allah yardımcıınız olsun .ben türkiyeden hiç gercekci birsey duymadım cıkarsız veya cıkarlı hep kürtleri vurmak içinde geliyor.allahım sen biz müslümanlara yardım et.
yıkın itlerin tepelerine oraları.Allah C.C. yar ve yardımıncınız oldun.Amin
ADAM GİBİ ADAM RECEP TAYYİP ERDOĞAN
KATIL fasist kúrt dusmanligi politiklarla lanetlenmis vahsi ordusu ISId i besleyip sureyedeki halki coluk cocuk katleden zihniyet kana doymadı halen! Elbette agziniza aldiginiz ALLAH kelimesi bile gunhkarliginizi pisliğinizi kapatıp kurtarmiycaktir. Allah (cc.) mazlumların yigit kúrt halkinin gene yanında olacaktir! Diktatör ülkemiz TC ni sirf yobazaraplara diktatör rejime olan sevdası yüzünden milyonlarca gunahsizin kanına girdi. ABD ye yalvardı , abd elinin tersiyle itti köseye , simdi gene ISId yobazlarını besledi tekrar kan emmeye gidiyor ama bos, allah büyüktür!
Allah Türk milletinin askerinin yardımcısı olsun muzaffer kılsın
BİLAL Mİ GİDECEK HANGİ VEKİLİN ÇOCUĞU BUGÜNE KADAR ŞEHİT OLMUŞ. ŞEHİTLER AHİRETTE ANNE VE BABALARINA ŞEFKAT EDERMİŞ. NEDEN GÖNDERMİYORLAR. CENNETE GİTMEK İSTEMİYORLAR MI. T.C. DÜŞÜNEN KİŞİYDİSE ABD 100 TIR SİLAH YIĞMADAN GİRSEYDİ YA AKIL HER ŞEYDEN ÜSTÜNDÜR, ŞİMDİ TAM ABD VE RUSYA NIN DEDİĞİ YERE GİDİYORUZ. OLAN YİNE ZENGİNLERE (YANİ FAKİRLERE) PİYANGO ÇIKAR.
Allah yardımcınız olsun Türkiye’min Aslanları!
Topla tüfek le olmaz. Bu operasyon yapacağız kaçın demek. Birden tepelerine inmek lazım.
Ne demek uzaktan vurmak.Zaden Suriye desin .bir sorun var ise gireceksin.Bu milleti meydanlardan palavralarla kandırma.Hani Mümpiç , boş konuşmasaydın belki ABD girmeyecekti.Halen Münpiç e girmenizi bekliyoruz.En önde Bahçeli ve Bilaloğlanı arkalarında da sizi görmek istiyoruz.Bakalım milli misiniz yabancı mı?
nolacak şimdi?!! Genel Kurmay Başkanına sorduklarında, savaş sorun değil, günlük 150-155 trilyon gider oluyor, finanse edilirse savaşabiliriz dedi. Yani bu oluyor ki bu savaşla birlikte yeni zamlar kapıda.. Benzin 6,50 Mazot 5.75 Otogaz da 4 TL olur benim tahminim..
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