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Son dakika! TSK'dan Afrin açıklaması...

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 14:14 | Son Güncelleme

Afrin kent merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından TSK'dan Afrin açıklaması geldi. Harekat kapsamında yaşanan çatışmalarda bugüne kadar 46 askerin şehit olduğu, 225 askerin de yaralandığı belirtilen açıklamada, "Sivil/masum kişilerin hayatı, çevre, tarihi eserler ve dini/kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır" denildi.

Son dakika! TSK'dan Afrin açıklaması...

Açıklama şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan, Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harekât alanında, en modern harp silah, araç ve gereçleri ile mühimmat, uluslararası hukuka uygun olarak, gecikme pahasına, diğer hiçbir ülkenin göstermediği dikkat ve hassasiyetle, masum insanlara ve çevreye zarar vermeden etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

'TSK İÇİN DOKUNULMAZ'

Aynı zamanda harekâtın başlangıcından itibaren, harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır.

Sivil/masum kişilerin hayatı, çevre, tarihi eserler ve dini/kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır.

Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz ve Kara ateş destek vasıtalarımız tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır.

Afrin’de yaşayan sivillerin emniyeti için gereken tüm tedbirler alınmaktadır. Bunun yanında harekât alanında insani yardım faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi ve PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtulmak için bölgeden ayrılan masum halkın güven ve huzur içinde yaşayabileceği geçici barınma kamplarının tesis edilmesi maksadıyla ilgili kurumlarla koordineli olarak faaliyetlere devam edilmektedir.

18 Mart 2018 tarihi itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Kontrol altına alınan bölgelerde mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları sürdürülmektedir.

'46 ŞEHİT, 225 GAZİ'

Harekât kapsamında terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 46 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 225 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Harekâtın başlangıcından itibaren toplam 3603 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, 18 Mart Şehitler Gününü de idrak ettiğimiz bu anlamlı günde, vatan, millet, bayrak ve tüm kutsal değerlerimiz uğruna hayatlarını gözünü kırpmadan feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sabır temenni ederiz.

Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Başkomutanımız Recep Tayyib Erdoğan Komutasında Aslan Mehmetcik DESTAN yazıyor Allah Yâr ve Yardımcınız Olsun İçerdeki bir kısım omurgasızlarda ne yapacaklarını, ne yazacaklarını bilemez halde kıvır kıvır kıvranıyorlar Zaten Harekatın başından beri öyle şeyler yazdılarki; "_Bize ne Siz gidin" diyenler "_önce falanca filanca gitsinde görek" diyenler Tank üzerinde rabia işareti yapan Mehmetçiği görünce "_Artık size Dua etmiyecem" diyenler Mehmetcikle Omuza omuza savaşan ÖSO ya "TERÖRİST" diyenler yazdıkları sadece KAHPELİĞİN KİTABIYDI YAS TUTUN KAHPELER YAS TUTUN MEHMETCİK ZAFERLE DÖNECEK
Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir ordu yoktur. Allah kimseyi Vatansız bırakmasın. Ordumuza güç kuvvet versin.
Bizler hz.muhammedin s.a.s ordusuyuz bizim kutsallarımız vardır bizi abd rusya ab ye benzetmesinler
ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN.
Allahim sizlerden razı olsun milletimiz var olsun...!
iki ordu ufacik bir ilçeye 60 gün sonra mı girmiş? ve buna "destan, zafer vs" mi deniliyor? :)
ASKERİME SİLAH ÇEKENE , HAÇLI İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLAN KÖPEK SÜRÜLERİNİ EZİN VE GEÇİN 30 YILDAN BERİ AYAĞIMIZA DOLANAN ÇAPULCU SÜRÜLERİNİ EZ VE GEÇ SIRA MÜMBİÇ RAKKA KANDİL TARİHİN ÇÖPLİĞÜNE ATIN İÇERDE Kİ SEMPATİZANI OLAN HAİNLERİN SESİNİ KISIN ARTIK ÖNÜMÜZE BAKALIM BİZ BÜYÜK İŞLER YAPMIŞ BİR MİLLETİZ CİHAN HAKİMİYETİ BİZLERİ BEKLER ÖNCE KÖPEKLERİ EZİN Kİ ..... GERİSİ GELİR ALLAH'IN İZNİYLE ; ALLAH ORDUMUZU MUZAFFER EYLESİN ,MİLLETİMİZİ DAİM EYLESİN .
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