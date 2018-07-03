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Sosyal medya fenomenlerine bahis gözaltısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 17:51 | Son Güncelleme

Ünlü Youtuberlar'dan Bülent Mert ve "Çorumlu Amir" olarak tanınan Amir Zakaria sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis reklamı ve aracılığıyla ilgili faaliyetlerde bulunmalarından dolayı Ankara Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomenlerine bahis gözaltısı!

Ankara'da polis ekiplerince şüphelilerin adreslerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerine ait paylaşımlar sonrasında yüklü miktarda gelir elde ettikleri tespit edildi.

SOSYAL MEDYA SİTELERİNDE 1.5 MİLYON TAKİPÇİLERİ VAR

Milliyet gazetesinden Paşa Alyurt'un haberine göre, Çeşitli internet dizileri ve yaptıkları Vine'larla sıkça isimlerinden söz ettiren ikiliden Bülent Mert'in sosyal paylaşım sitelerinde 1,5 milyon takipçisi bulunuyor. Ünlü Youtuber'ların yasadışı bahis siteleri reklamlarını sosyal paylaşım sitelerinden paylaşmalarının yanı sıra bahis siteleri adına çeşitli Vine'lar çektiği ve video reklamlarında yer aldıkları belirtildi.

Ünlü youtuber ve sosyal medya fenomeni Mert, bir AVM'de giyim mağazasında çalışırken, Çorumlu Amir olarak tanınan Zakaria ise bir üniversitede uçak mühendisliği bölümünde okuyor.

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