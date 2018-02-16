Sosyal medya üzerinden terör propagandasına tutuklama

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütlerini övücü propaganda yaptığı ileri sürülen kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sosyal medya üzerinden terör örgütlerini övücü propaganda yaptığı gerekçesiyle S.Ç'yi gözaltına aldı.
Şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
S.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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