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Sosyal medyadan "uygunsuz park" ihbarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 23:42 | Son Güncelleme

Antalya'da sosyal paylaşım sitesi üzerinden yapılan "uygunsuz park" ihbarlarıyla 18 sürücüye ceza kesildi

Antalya'da, sosyal paylaşım sitesi twitter aracılığıyla yapılan ihbarlar üzerine, araçlarını uygunsuz park eden 18 sürücüye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurumun twitter hesabına ulaştırılan, Çatalçeşme Caddesi'ndeki trafik sıkışıklığı, uygunsuz park, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme gibi ihbarlar değerlendirildi.

Söz konusu bölgeye giden ekipler, araçlarını uygunsuz şekilde park eden 18 sürücüye cezai işlem uyguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya ceza Emniyet Twitter

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