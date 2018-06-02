Soylu-Albayrak kavgası iddiasına canlı yayında noktayı koydu

Bakan Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile aralarında bir problem olduğu iddialarına ilişkin soruya ise Albayrak'ın iyi arkadaşı olduğunu belirterek yanıt verdi. Türkiye'nin enerji alanında planlayan ve yöneten hale geldiğine işaret eden Soylu, Bakan Albayrak'ın bu konudaki başarısına dikkati çekti.
"AYNI DEREDENİZ"
Soylu, "Tezviratlar hep olur, hep yapılacaktır. Hep de gerçekleşir, bizden önceki hükümetlerde de... 'Bir zokayı yutturabilir miyiz' diye bakarlar. Bakılacaktır da. Yani bizim de o zokayı yutmamamız lazım. Bu kadar işlerle uğraşan adamlar, bir de bunlarla meşgul olursa yanlış olur. Bir de Berat Bey ile ortak özelliğimiz, ikimiz de Trabzonluyuz. Aynı deredeniz yani." açıklamasını yaptı.
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