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Sözleri kadınların tepkisine neden olmuştu! İhsan Şenocak göreve iade edildi

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 13:22 | Son Güncelleme 2 saat önce

Kot pantolon giyen kadınlar hakkında "kot pantolonuyla erkeklerin bakışı arasında kızın yürüyor, delikanlılar arkasına takılmışlar, arkasından gidiyorlar. Yavrunu cehenneme attın cehenneme" ifadesini kullanan İhsan Şenocak, Diyanet tarafından görevden alınmasından üç ay sonra görevine iade edildi.

Açılan soruşturma nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açığa alınan İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak, Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi'ndeki görevine iade edildi.

İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi (İFAM) Kurucusu İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak geçirdiği bir soruşturma sebebiyle Diyanet İşleri Başkanlığı açığa almıştı. Soruşturmanın nedeni ise açıklanmamıştı.

İHSAN ŞENOCAK NE DEMİŞTİ?

Medyaya yansıyan hutbesinde “Yani kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanıyor mu senin?” diye soran ilahiyatçı, vaazında şunları kaydetmişti:

"18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak. Allah’ın emanetini ne hale getirdin? Sevindin üniversiteyi kazanınca; ODTÜ’ye, Boğaziçi’ne gidince sevindin. Doktor olacak, mühendis olacak, 5 milyar aylık alacak, arabaya binecek, eşine mecbur olmayacak, mahkum olmayacak… Peki onlara sevindin; kot pantolonuyla erkeklerin bakışı arasında kızın yürüyor, delikanlılar arkasına takılmışlar, arkasından gidiyorlar. Yavrunu cehenneme attın cehenneme. Kardeşim… 500 koyunu dağ başında ateşe atan çobana sen koyunun hesabını soruyorsun da oğlunu kızını torununu film setlerine, sokaklarına üniversite salonlarına amfilerine soyup da atan dedelerden babalardan cehenneme atılan yavruların hesabını Allah sormayacak mı?"

Yaklaşık 3 ay önce Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi'ndeki görevinden açığa alınan Şenocak'ı, Diyanet İşleri Başkanlığı tekrar görevine iade ettiği öğrenildi.

İlahiyatçı İhsan Şenocak'tan tepki çeken açıklama: Kadınlar pantolon giymesin, kaşlarını almasın, üniversiteye gitmesin
Başı açık kadınlar için skandal benzetme
Ramazan programında skandal ifadeler: Sokakta yemek yiyen kadınlar dayak yer
Yeni Diyanet İşleri Başkanı İhsan Şenocak'ı görevden aldı
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Anahtar Kelimeler:
diyanet ilahiyat ihsan şenocak

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Okuyucu Yorumları 46 yorum
Allah razı olsun hocadan. Yanlış bi şey söylememiş.
Akp zihniyetini yansıtmış.Şeriat böyle yavaş yavaş gelecek.Kurbağıyı yavaş yavaş ısıtıp alıştırıyorlar.Türk toplumu uyan.Yakacak bu memleketi akp!
@muratfitil CHP zihniyetine uyupta cehenneme gitmekten iyiydir
AZ BİLE SÖYLEMİŞ...BEN ANNE VE BABALARIN %90'NININ EVLADINI SEVDİĞİNİ SANMIYORUM...EVLADINI SEVEN ONU CEHENNEMDEN KORUR,ONU SABAH NAMAZINA KALDIRIR,ONA ŞERİAT'I ANLATIR,ŞERİAT'I GÜNÜN 24 SAATİ YAŞAR VE YAŞATIR...
Yallah arabistana orda yaşa o zaman
senin gibiler yüzünden günaha girmek istemem çünkü o kadar bile lüzumun yok. sorsan açıp okumamış kutsal kitabı burada şeriat istiyor. Senin gibilerin sonu nasıl gelmiş aç bari "Nutuk" oku da öğren..
@yaltar06 yallah kelimesi arapca kullanma
KUR ANIN DEDİĞİNİ DEDİ BASKA BİR ŞEY DEMEDİ HOCAMIZ KEŞKE TÜM İLİM ADAMLARI HOCALAR ÇARPITAMADAN KUR ANIN DEDİĞİNİ AYNEN ANLATSALAR.
@shacibektas Hangi ayette var bi söylede derin bilginden faydalanalım. Ama Ayet söyle örnek hikaye veya başka bir şey değil, sadece ilgili ayeti söyle.
@gurcogur Mü'min kadınlara da söyle: "Gözlerini (harama çevirmekten) kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar; süslerini açığa vurmasınlar, ancak kendiliğinden görüneni hariç. Baş örtülerini, yakalarının üstünü (kapatacak şekilde) koysunlar. Süslerini, kendi kocalarından ya da babalarından ya da oğullarından ya da kocalarının oğullarından ya da kendi kardeşlerinden ya da kardeşlerinin oğullarından ya da kız kardeşlerinin oğullarından ya da kendi kadınlarından ya da sağ ellerinin altında bulunanlardan ya da kadına ihtiyacı olmayan (arzusuz veya iktidarsız) hizmetçilerden ya da kadınların
Sizene ki ? Hani dinimizdeki hoşgörü ? Bu ülke müslüman diye herkes kapanmak, müslüman olmak yada çarşaf giymek zorunda değil. Bu yaptığınız baskıyla kapanan kızların neler yaptıklarınıda görüyoruz. Neden hep kadınlara baskı var ? Bende erkeğim ama bir kızı rahatsız ederim yada yanlış anlaşılır diye yüzümü eğerek gidiyorum yada kafamı çeviriyorum. Kaçınız kadınlar yerine kendi ahlakını sorguladı ? Evlatlarınıza herşeyden önce güzel ahlâk verin, yalnızca sözde müslüman yetiştirmeyin
Sizene ki ? Hani dinimizdeki hoşgörü ? Bu ülke müslüman diye herkes kapanmak, müslüman olmak yada çarşaf giymek zorunda değil. Bu yaptığınız baskıyla kapanan kızların neler yaptıklarınıda görüyoruz. Neden hep kadınlara baskı var ? Bende erkeğim ama bir kızı rahatsız ederim yada yanlış anlaşılır diye yüzümü eğerek gidiyorum yada kafamı çeviriyorum. Kaçınız kadınlar yerine kendi ahlakını sorguladı ? Evlatlarınıza herşeyden önce güzel ahlâk verin, yalnızca sözde müslüman yetiştirmeyin.
yalan mı söylüyor; kesinlikle doğru ama hayatımıza müdahale diye dokunuyor, Bir gün ölünce geç olacak amaaa!!!.....
Hocamızın tekrar göreve dönmesi için çok mücadele verdik. Şimdi sıra onu uzaklaştıranları araştırmaya geldi İslamı böyle hocaların anlatması lazım...Yoksa meydan Fetoş veya Adnan Oktar gibilere kalır
DEĞERLİ HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA BİR ÇAĞRIDA BULUNDU VE DEDİKLERİ HEPSİ DOĞRU MÜSLÜMAN OLMAYAN ZATEN ÜSTÜNE ALINMASIN EĞER BU YASAKLARA UYACAK KADAR NEFSİNİZE HAKİM ÇIKAMIYORSANIZ KENDİNİZE MÜSLUMANDA DEMEYİN
HOCANIN FİKRİ NEYSE ZİKRİDE O DUR, KADIN NİYE SADECE CİNSEL OLARAK BAKILIYOR ,YOKSA SİZ CENNET ANNELERİN AYAKLARI ALTINDADIR DİYENLERİN ÜMMETİ DEĞİLMİSİNİZ,HARAMSA ERKEĞEDE HARAM
adelet tecelli etti
hocam sen allahın emrini evirip çevirirmeden dosdogru söyledin bazı sosyete hocaları gibi şöyle olsaydı böyle olsaydı diye evirip çevirip ne şiş yansın ne kebap yansın misali allahın emrini tam anlamıyla söylemeyen hocalardan allah bizleri korusun.
Hocamın her söylediği söz doğrudur, zira Allah ve onun bize indirdiği yüce din de öyle emrediyor bizlere. dağılın şimdi...
adam mahkemeye vermiş mahkemede bu sözün işten atılma sebebi olmoyacağına karar vermiş haber maksatlı ve kasıtlı sizi kınıyorum.
@alikaya197267 bende sizi kınıyorum bizim kızlarımız kul köle olmayacak insanoğluna var sen kul köle et bu deyyus din adamı degil fetonun başka versiyonu
helal olsun hocama
karnından konuşma desene kızlar okumaz ne işiniz var okulda deye dürzü . onlar koyun demişin zate daha ne deyecen
bu adam fetö diliyle konuşup ülkeyi ayrıştırmaya çalışıyor.
hocammm kot pantalon cehenneme gidiyorsa ensar da o işleri yapanlar ne olacak bununla ilgili bir açıklama duyamadık sizden
@berkanty ben cevap vereyim namaz kılıp oruç tutuyorsa bu sevap o günahı götürür kot giymiyosa cennete gider cennete arazileri diyanetten temin edebilirsiniz.
hadi linç edelim. çünkü bu adam bizim duymak istediklerimizi söylemiyor. bizler bizim duymak istediklerimizi söyleyenlere değer veriyoruz, maalesef. Dinimiz kitabımız korunmuş olsa da bir çoğumuzun kalbi bozuk. bu kalple bu imanla nereye gideriz belli. "İnandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanmaya başlarsın" ALLAH muhafaza etsin bizi böyle yaşamaktan. ALLAH doğruyu ne pahasına olursa olsun söyleyenleri korusun.
hoca doğru söylemiş.
diyanet hatadan dönmüş hocadan Allah binkez razi olsun
tabiki dogru söylüyor bunların kafa tasının içindeki bıngıldak başka şeyler düşünemez ve tabikide iktidara bu tür zavallı düşünemeyen araştırmayan tartışmayan yaratıklar lazım yazık ya son onbeş senede ülkede yeni yetişen bu yaratıkların genetik yapısıyla nasıl oynadılar
kadinlara kaslarini alma der kendi sakalini cimbizla duzeltir ahir zaman hocalari...
EY DİYANET...ASIL CEHENNEMLİK BUDUR.BU YOBAZLARI GÖREVE İADE ETMEKLE ASIL MÜSLÜMANLARLARI İSLAMDAN SOĞUTURYORSUNUZ.
"Kim insanların gücenmesini göze alarak (insanlar gücense bile) Allah’ın rızasını gözetirse, insanlardan gelen sıkıntılara karşı Allah ona yeter. Kim de Allah’ın gücenmesini göze alarak (Allah gücense bile) insanların rızasını gözetirse, Allah, onu insanlar(ın insafın)a bırakır." (Tirmizi, Zühd, 64; Kenzu’l-Ummal, h. no: 43034)
kardeşim bu ülkede amma sapkın görüşlü adam varmış 15 yıldır bunu öğrendik bunlar inandıkları din iki bacak arası üzerine kurulu bunlar müslüman falan olamaz kardeşim bunların dininin karşılığı yok cehennemde ilk yanacak olanlar sizler olacaksınız inşallah sözde din adamı özde din tüccarı eminim ateist bir parti iktidar olsa bu zavallılar en kral ateist olurlar
İNSANLAR NİYE TEPKİ VERİYORLAR ANLAMIYORUM, İSLAM İNİ BU ADAMIN DEDİKLERİNİ DİYOR ALAN ALIR, ALMAYAN ALMAZ.
Elhamdülillah adalet yerini buldu
bunayorum yapmak haram,ne den mi zira ana avrat küfür edilmesi gerekebilir di ondan
sen nebiçim din adamısın bu ülkeyi bölmeye hakkın varmı . sen bunları din adınayapıyorsun bu ülkede hertürlü insan var bırakta kocaklayıcı ol biryerlere yaranma.
beni kurumdan ihraç eden bir kuruma bir daha dönmezdim. tabi haysiyet gurur meselesidir de,
adalet sonunda yerini buldu.Keşke her hoca ihsan hoca gibi olsa aşşah razı olsun.
bu devırde de akp kopeğı hoca olacaksın sırtın yere gelmez
hoca cennete gimiş gel miş
Bunların aklı fikri kadınların orasında burasında çocukların tacizcileri ulan geri zekalı ağzından mok saçan şeref haysiyet yoksunları bana dinimi anlatma ben okur öğrenirim ben sana insan olmayı öğretiyim omurgasız böyle kişilere küfür etsen küfre tükürsen tükrüğe yazık
eksik söylemesine ragmen kuduran kafirler var.tabiki seriat neyse onu isteyeceğiz .Allah ın emrettiği gibi yaşamamız lazım ki en çok bunun icin ugrasan bile yaşayamıyor şı kafirler yüzünden.tüm kanunlarınız yerin dibine batsın .yaşasın şeriat
ya boyle din adamlarinin ve boyle dusunen herkesin akli kadinin bacak arasinda.Bunlarin temel inanci bu mu acaba!!
bunuun gibi şeref haysıyet yoksunu hocalardanmı dınımızı oğrenecez çocuklarımıza oğretecez allah sızı ıslah etsın demıyorumj yerın dıbıne batsın sıızn gıbı hocala topluluğu
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