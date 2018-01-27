Sözleri kadınların tepkisine neden olmuştu! İhsan Şenocak göreve iade edildi

Açılan soruşturma nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açığa alınan İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak, Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi'ndeki görevine iade edildi.

İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi (İFAM) Kurucusu İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak geçirdiği bir soruşturma sebebiyle Diyanet İşleri Başkanlığı açığa almıştı. Soruşturmanın nedeni ise açıklanmamıştı.

İHSAN ŞENOCAK NE DEMİŞTİ?

Medyaya yansıyan hutbesinde “Yani kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanıyor mu senin?” diye soran ilahiyatçı, vaazında şunları kaydetmişti:

"18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak. Allah’ın emanetini ne hale getirdin? Sevindin üniversiteyi kazanınca; ODTÜ’ye, Boğaziçi’ne gidince sevindin. Doktor olacak, mühendis olacak, 5 milyar aylık alacak, arabaya binecek, eşine mecbur olmayacak, mahkum olmayacak… Peki onlara sevindin; kot pantolonuyla erkeklerin bakışı arasında kızın yürüyor, delikanlılar arkasına takılmışlar, arkasından gidiyorlar. Yavrunu cehenneme attın cehenneme. Kardeşim… 500 koyunu dağ başında ateşe atan çobana sen koyunun hesabını soruyorsun da oğlunu kızını torununu film setlerine, sokaklarına üniversite salonlarına amfilerine soyup da atan dedelerden babalardan cehenneme atılan yavruların hesabını Allah sormayacak mı?"

Yaklaşık 3 ay önce Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi'ndeki görevinden açığa alınan Şenocak'ı, Diyanet İşleri Başkanlığı tekrar görevine iade ettiği öğrenildi.