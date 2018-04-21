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Sözleşmeli fuhuş rezaleti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 08:40 | Son Güncelleme

Adana'da kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla tutuklanan 9 erkeğin, "Kadını bulan bin lira alır, her fuhuştan yüzde 50 pay alır, gerisi aracılık yapana kalır, kadınlar güzel giyinmeli bakımlı olmalı" diye 1 ya da 2 yıllık sözleşme imzalattıkları ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri ekipleri 17 Nisan'da kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptıran, fuhşa aracılık ve yer temininde bulunduğu öne sürülen kişilerin evlerine şafak vakti baskın yaptı. Bazı evlere özel harekat polisiyle giren polis 9 erkeği gözaltına aldı. Zanlıların 23 kadına zorla fuhuş yaptırdığı saptandı. Kadınlarda emniyete getirilerek ifadeleri alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlılar Ali K. (34), Muhittin B. (45), Hüsnü Ö. (31), Hıdır A. (49), Harun Ö.(31), Yaşar Y. (57), Erol A. (36), Mehmet K. (50) ve İkbal K. (50) ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyip teknik takipteki konuşmalarında "kadın ayarlayalım" diyen zanlıların şaka yaptıklarını söylediği öğrenildi. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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"BİZE SÖZLEŞME İMZALATTILAR"

23 mağdur ise zanlıların kendilerine ne yaptığını tek tek anlattığı ortaya çıktı. Çoğunun okuma-yazması bile olmayan kadınların, zanlıların kendilerini bir şekilde bularak "İsterseniz size para kazandırırım, kalacak yer ve yemek veririm' diyerek kandırıp daha sonra da fuhuş yaptırdığı belirlendi. Ayrıca kadınların verdiği ifadede zanlıların Adana ve çevre ilçelerdeki kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınları bulup otoyol ve parkta fuhuş yaptıracak kişiye getirdiği, bundan dolayı bin lira para aldığı, ayrıca her fuhuştan yüzde 50 pay aldığı belirlendi. Kadınların ayrıca fuhuş yaptıran kişinin sözleşme hazırladığı ve bunu de kendilerine imzalattığını söylediği öğrenildi. Bu sözleşmede "Kadını bulan bin lira para alır. Her fuhuştan yüzde 50 pay alır. Geriye kalan yüzde 50'yi ise aracılık eden alır. Kadınlar güzel giyinip bakımlı olmalı" yazdığı öğrenildi.

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"GÜNDE 60 KİŞİYLE BİRLİKTE OLDU"

Kadınların otoyola 4'er kişilik araçlarla götürüldüğü, genelde otoyolda köprü altına bırakıldığı, burada kamyonları ve diğer araçları durdurarak 20 ile 100 lira karşılığında fuhuş yaptıklarını belirlendi. Ayrıca kadınların bilerek otoyol köprü altına bırakıldığı, köprünün üzerinde ise zanlıların beklediği, polisin gelmesi durumunda buradan kaçtıkları ya da fuhuş sırasında bir olumsuzluk olduğunda müdahale ettikleri tespit edildi. Zanlıların fuhuş yaptırdığı 23 kadından 16'sı şikayetçi oldu.

İHA

Çocuk parkında fuhuş rezaleti!Çocuk parkında fuhuş rezaleti!
Sözleşmeli fuhuş rezaleti!Sözleşmeli fuhuş rezaleti!
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adana fuhuş taciz

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ADAMLARIN Bİ FİŞ KESMEDİİ KALMIŞ NERDEYSE TAMAMEN YASAL BİR İŞLETME GİBİLER :) :) :) :) :)
Yüzlerini saklamaya çalışıyorlar bir de ya sizde utanma olsa böyle pis işlere bulaşıp kirli para yemezsiniz. Madem yardımcı olmak niyetiniz çevrede iş araştırın çalışsın kadınlar. İllâ kimsesiz ve çaresiz olanlardan faydalanmak niye? Ortalarda adam diye dolaşır elhamdülillâh müslümanız dersiniz ...
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