Sultangazi'de facia! Toprak kayması meydana geldi

Olay saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İsmetpaşa Mahallesi 91. Sokak'ta bulunan inşaat alanında kazı çalışması yapılırken toprak kaydı. Toprak altında bir kişinin kaldığı belirtilirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Toprak altında kaldığı belirtilen kişinin yakınları sinir krizleri geçirdi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
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