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Sultangazi'de facia! Toprak kayması meydana geldi

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 15:56 | Son Güncelleme 25 dakika önce

Sultangazi'de bir inşaat alanında yapılan çalışmada toprak kayması meydana geldi. Son dakika habere göre, toprak altında kalan bir kişinin olduğunun belirtilmesi üzerine kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İsmetpaşa Mahallesi 91. Sokak'ta bulunan inşaat alanında kazı çalışması yapılırken toprak kaydı. Toprak altında bir kişinin kaldığı belirtilirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Toprak altında kaldığı belirtilen kişinin yakınları sinir krizleri geçirdi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

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