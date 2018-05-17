Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 17 Mayıs Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından resmi sitesinde yayınlandı. Süper Loto'nun geçen hafta yapılan çekilişinde altı bilen bir kişi 7,5 milyon lira kazanmıştı. Bu haftanın Süper Loto çekilişi, Ankara'da canlı yayında yapıldı. 1-54 sayılı topları içeren çekiliş küresi, canlı yayında ve noter huzurunda döndürülmeye başlandı. Küreden seçilen altı sayı ile 552. haftanın Süper Loto sayıları seçildi. İşte 17 Mayıs Süper Loto sonuçları ve çekilişin tüm detayları...

17 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 552. haftanın sayıları: 07, 12, 27, 30, 49, 53

Süper Loto çekilişinde altı bilen olmadığı için 1.493.056,41 TL gelecek haftaya devir etti. Süper Loto'da diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 51 kişi 9 bin 108 lira beşer kuruş, 4 bilen 2.733 kişi 183 lira onar kuruş, 3 bilen 56.204 kişi 15 lira otuzar kuruş ikramiye alacaklar.

6 BİLEN İSTANBUL'DAN ÇIKTI



Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu, İstanbul'un Fatih ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 10 milyon 169 bin 434 lira 5 kuruş olduğu çekilişte, hasılattan KDV olarak 1 milyon 876 bin 316 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 49 bin 291 lira 40 kuruş kamuya aktarılacak.

