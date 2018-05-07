Suriye'de Rus savaş helikopteri düştü

MOSKOVA (AA) – Rusya’ya ait Ka-52 savaş helikopterinin Suriye’nin doğusunda düştüğü ve iki pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye’nin doğu bölgelerinde uçuş yapan Ka-52 model savaş helikopterinin düştüğü ifade edildi.
Uçakta bulunan iki pilotun yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, ilk belirlemelere göre helikopterin teknik bir arıza nedeniyle düşmüş olabileceği kaydedildi.
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