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Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 16:49 | Son Güncelleme

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen bölgelerdeki yakınlarının yanında bayramı geçirmek üzere randevu alan 75 bin civarında Suriyeliden 22 bin 500'ü ülkesine gitti - Suriyeli Muhammed Güllü: "Türkiye'nin bizim için yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağız"

KİLİS (AA) - Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan dönüşleri devam ediyor.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında bayramı geçirmek üzere randevu alan 75 bin civarında Suriyeli sığınmacıdan 22 bin 500'ü ülkesine döndü.

AFAD tarafından kurulan çadırlarda Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerince işlemlerini tamamlanan Suriyelilerin, Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde de 0-15 yaş grubundaki çocuklarına eksik aşıları yapıldı.

Güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, sıcak havadan etkilenen çocuk, kadın ve yaşlılarla özel olarak ilgilenirken bazı sivil toplum kuruluşları da alanda su dağıtımı yaptı.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince son kontrolleri yapılan Suriyeliler, otobüslere bindirilerek ülkelerine uğurlandı.

Suriyeli Muhammed Güllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce savaş nedeniyle geldiği Türkiye'de halkın kendilerine çok iyi davrandığını söyledi.

Türk devletine ve milletine yaptıklarından dolayı minnettar olduğunu anlatan Güllü, "Türkiye'nin bizim için yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağız. Her yıl olduğu gibi bu bayramda da verdikleri izinle akrabalarımızı görüp tekrardan geri geleceğiz." diye konuştu.

Mustafa Masdo da yaklaşık 7 yıl önce ailesiyle terk ettiği ülkesine bayram ziyareti için gitme fırsatı bulduğu için Türkiye'ye teşekkür etti.

Bayramlaşmak için ülkelerine giden Suriyeli sığınmacıların dönüşleri 26 Haziran saat 08.00'de başlayıp 6 Temmuz saat 17.00'de sona erecek.

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