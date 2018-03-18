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Suudi Prens hakkında müthiş iddia! Annesini engelliyor...

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 15:48 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman hakkında ABD basınında çok ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Suudi Prens hakkında müthiş iddia! Annesini engelliyor...

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 20 Mart'ta da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. ABD basınında ziyaretten önce Prens Selman hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

ANNESİNİ ENGELLİYOR

NBC News'in 14 eski ve yeni ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, annesini iki yıldan fazla zamandır babası Kral Selman'ı görmesini engellediği öne sürüldü.

Prens Salman'ın yurt dışında tedavi gören annesinin nerede olduğu hakkında uydurma açıklamalar yaptığını, bu yüzden de Kral Selman bu kayboluşun arkasında oğlunun olduğunu bilmediğini iddia etti.

Veliaht Prens, kraliyet ailesinde çatlak yaratacağı gerekçesiyle annesinin kendisinin kral olmasını istemediğini düşünüyor ve babasını ikna etmesinden korkuyor. Selman'ın annesini Suudi Arabistan'daki bir sarayda babasının haberi olmadan ev hapsinde tuttuğu söyleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi prens Muhammed bin Selman ABD

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