Taksici rezaleti! Arabanın kapılarını kilitleyip müşterisini öpmeye başladı

İstanbul Taksim’de taksisine binen R.T. (38) isimli kadını ormanlık alana götürüp taciz ettiği, öpmeye çalıştığı iddia edilen şoför İ.K. (30) hakkında “cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” suçlarından 3 yıldan 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianameye göre olay şöyle gelişti:
YOLDA UYUYAKALDI
Habertürk'te yer alan habere göre, Samatya’daki evine gitmek isteyen R.T., kendisiyle aynı yöne gidecek bir başka kadın müşteriyle aynı taksiye bindi. Yol üzerinde diğer kadın araçtan indi. O sırada R.T. uyuyakaldı. Uyandığında nereye geldiklerini anlamadı. Neden buraya geldiklerini sorduğunda ise taksici İ.K. kapıları kilitledi. Bir süre sonra aracın bozulduğunu söyleyerek duran İ.K., R.T.’yi ellemeye ve öpmeye başladı. Direnen R.T., taksiden inerek kaçmayı başardı. R.T.’yi yolda gören bir kamyon şoförü, genç kadına yardım etti. İ.K. ise aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
"PARA KARŞILIĞI İLİŞKİYE GİRMEYİ TEKLİF ETTİ"
Şüpheli İ.K., “Samatya’ya geldiğimizde arkadaki kadın indi. Araçta kalan şikâyetçi, bana dokunmaya başladı. Kemerburgaz tarafına gittik. Para karşılığı ilişkiye girmeyi teklif etti. Kabul etmedim. Sonra yoldan geçen bir kamyonu durdurarak uzaklaştı. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.
"KAMYONA SIĞINDI"
Kamyon şoförü C.T. ise “Taksici yanıma gelerek ‘Aracım bozuldu’ dedi. Arkasından bir kadın geldi, ‘Beni kurtarın’ diye bağırdı. Taksici kadını susturmaya çalıştı. Ben engelleyince kadın kamyona sığındı. Taksici de aracına binerek uzaklaştı. Yalan söylediğini, aracın bozuk olmadığını anladım. Kadını polis merkezine yakın bir yerde bıraktım” diye konuştu.
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