TBMM Başkanı Kahraman, Mersin'de

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Mersin'de Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.
İlk olarak Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret eden Kahraman, heyet ve tören mangası tarafından karşılandı. Ziyaretçi defterini imzalayan Kahraman, ardından Vali Su ile bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Kahraman, Başkan Burhanettin Kocamaz tarafından karşılandı. Çiçek takdim edilen Kahraman, makamda Kocamaz ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kahraman, ziyaretlerin ardından kentten ayrılacak.
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