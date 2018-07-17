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Tekirdağ Çorlu'daki tren faciası sonrası uzmanlardan çok önemli uyarılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 07:23 | Son Güncelleme

Tekirdağ Çorlu'da 24 insanın hayatını kaybettiği facia sonrasında trenler kaza bölgesinden geçerken hızı düşürüyor. Uzmanlar, rayların tam oturması için 2 milyon ton yüke ihtiyaç olduğunu belirtirken, kimileri ise benzer bir facia yaşanmaması için güzergahın değiştirilmesini istiyor.

Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu treni, 8 Temmuz’da Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında menfezdeki toprağın göçmesi sonucu meydana gelen kazada 24 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Faciadan 3 gün sonra hat yeni rayların döşenmesinin ardından tekrar seferlere açıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) hat üzerinde çalışma yaparak, rayları tekrar döşedi. Kopan ray ve bozulan traversler düzeltildikten sonra da hattaki seferler tekrar başladı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ancak tren geçse de 1 haftadır kaza noktasındaki çalışmalar devam ediyor. Rayların üzerine balast taşı dökmeye devam eden işçiler, ardından da buraj makinasıyla çapalama yapılacağını söylüyor. Öte yandan menfez ile ray arasında toprağın boşaldığı yere traverten taşları yeniden döşenmiş. Bölgedeki demiryolu çalışanları, kazanın noktasında tren hızının azaldığını ve döşenen taşların trenler geçtikçe tamamen yerine oturacağını belirtiyor. Günde 4 sefer yapılan hatta, kazadan sonra yolcu sayısı azalmış.

Okan Üniversitesi Uluslararası Lojistik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Güngör Evren de seferlerin düşük hızla sürdürülmesinde sakınca olmadığı görüşünde;

“Kaza noktasında kontrollü geçiş yapılıyorsa sıkıntı yok. Bir takım kontroller ve hızı azaltmak koşuluyla ulaşım sağlanabilir. Çünkü demiryolu son derece disiplinle işletilmesi gerekiyor. En küçük hata kazaya neden olabilir. Normal bir işletme düzenine geçildiyse bu doğru değil. Normal dönmek için döşenen taşların stabilize olması gerekiyor. Bu da zaman isteyen bir durum. O bölgeden 2 milyon ton yük geçtiğinde ancak stabilizasyon sağlanmış olur. Bunun için de üzerinden belli bir yükün geçmesi gerekiyor. Bu nedenle orada belli bir süre normal geçiş yapılamaz.”

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'GÜNÜ KURTARMAK İÇİN YAPILAN BİR TAMİRAT'

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü’nden emekli olan Prof.Dr. Doğan Perinçek’in yorumu ise şöyle;

“Yapılan yenilme aynı şekilde yapılıp, menfez değiştirildiyse, taş dolgu değil de toprak üzerine raylar döşendiyse değişen bir şey olmaz. Olası bir yağmurda benzer şeyler tekrar yaşanır. Yapılan bu yenilemeyi ben makyaj olarak düşünüyorum. Kalıcı bir çözüm değil. Civardaki alan düz ve killi malzemenin oldu bir yer. Yağmur yağdığında da buradaki malzeme kolaylıkla aşınıyor ve menfezi tıkıyor. Kaldı ki sadece kazanın olduğu alan böyle değil. Hat üzerindeki birçok menfezin de bu şekilde yağmur yağması sonucu aşındığını düşünüyorum. Menfezi büyütmeden ya da yeni bir köprü yapmadan, tamirat yapılması doğru değil. Alanın bir bütün olarak gözden geçirilmesi ve yenilenmesi şart.”

'15-20 GÜNE NORMALE DÖNER'

Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) Başkanı Hasan Bektaş ise seferlerine başlayan hatla ilgili, “Seferlerin başlamasında bir sıkıntı yok. Tamiratın yapıldığı yerde de bir müddet düşük hızla gidilecek. Taşların tam oturmasıyla birlikte yaklaşık 10-20 gün içinde de normal hız sınırıyla tekrardan seferler devam edecektir. Ama bu çözüm değil, buradaki sorun alt yapısıyla ilgiliydi. Olası bir yağmurda benzer şeyler yaşanabilir. Bu nedenle; güzergahın değiştirilmesi gerekiyor” diyor.

Milliyet

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Çorlu Tekirdağ çorlu tren kazası

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