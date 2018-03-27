Tel Rifat operasyonu başladı!

TSK ve ÖSO’nun, Fırat Kalkanı ile başlayıp Zeytin Dalı Harekâtı’yla sürdürdüğü, sınırları terör örgütlerinden temizleme operasyonuna Tel Rifat ve Münbiç operasyonlarıyla devam edeceği, Halep’e kadar 30 kilometre derinliğinde güvenli bir bölge oluşturulacağı belirtilmişti.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fırat Kalkanı Harekâtı ile ilk darbeyi vurduk. Ardından Zeytin Dalı Harekâtı ile terör koridorunu Akdeniz’e bağlama çabasını kestik. Kısa sürede Tel Rıfat’ı da kontrol altına alıp bu harekâtı amacına ulaştıracağız” ifadesini kullanmıştı.

TEL RIFAT NEREDE?



Suriye’nin kuzeybatısında yer alan bir şehir olan Tel Rıfat, Halep ilinin kuzeyinde ve yine Halep’ten 40 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır.

Tel Rıfat'ın kuzeyinde Kilis, batısında da Afrin bölgesi yer almaktadır. Civar yerleşim birimleri arasında; kuzeyinde Azez, doğusunda, Mare’, güneyinde Kefr Naya, güneybatısında Deyr Cemâl ile Akıbe, batısında da İbbin Semaan şehirleri bulunmaktadır.

2004 sayımındaki nüfusu 20.514 kişi olan ve Afrin’in doğusundaki kritik ilçe Tel Rıfat aynı zamanda Fırat Kalkanı Harekâtı ile alınan Mare’ye oldukça yakın bir konuma sahiptir. Tel Rıfat’ın Türkiye’ye kuş uçuşu uzaklığı 17 kilometredir.