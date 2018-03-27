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Tel Rifat operasyonu başladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 12:08 | Son Güncelleme

Afrin'in doğusundaki ilçe Tel Rıfat'ın YPG'li teröristlerden temizlenmesi için beklenen operasyon başladı. Son dakika habere göre, yerel kaynaklar, Türk özel kuvvetler askerleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin bugün harekete geçtiğini bildiriyor.

Tel Rifat operasyonu başladı!

TSK ve ÖSO’nun, Fırat Kalkanı ile başlayıp Zeytin Dalı Harekâtı’yla sürdürdüğü, sınırları terör örgütlerinden temizleme operasyonuna Tel Rifat ve Münbiç operasyonlarıyla devam edeceği, Halep’e kadar 30 kilometre derinliğinde güvenli bir bölge oluşturulacağı belirtilmişti.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fırat Kalkanı Harekâtı ile ilk darbeyi vurduk. Ardından Zeytin Dalı Harekâtı ile terör koridorunu Akdeniz’e bağlama çabasını kestik. Kısa sürede Tel Rıfat’ı da kontrol altına alıp bu harekâtı amacına ulaştıracağız” ifadesini kullanmıştı.

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TEL RIFAT NEREDE?

Suriye’nin kuzeybatısında yer alan bir şehir olan Tel Rıfat, Halep ilinin kuzeyinde ve yine Halep’ten 40 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır.

Tel Rıfat'ın kuzeyinde Kilis, batısında da Afrin bölgesi yer almaktadır. Civar yerleşim birimleri arasında; kuzeyinde Azez, doğusunda, Mare’, güneyinde Kefr Naya, güneybatısında Deyr Cemâl ile Akıbe, batısında da İbbin Semaan şehirleri bulunmaktadır.

2004 sayımındaki nüfusu 20.514 kişi olan ve Afrin’in doğusundaki kritik ilçe Tel Rıfat aynı zamanda Fırat Kalkanı Harekâtı ile alınan Mare’ye oldukça yakın bir konuma sahiptir. Tel Rıfat’ın Türkiye’ye kuş uçuşu uzaklığı 17 kilometredir.

12 Mart 2018 tarihinde Suriye Demokratik Güçleri şehrin civarındaki Deyr Cemâl ile Kefer Neye kasabalarını Suriye Ordusu'na devretti.

TEL RİFAT’IN ÖNEMİ

TSK, Astana mutabakatı çerçevesinde, Afrin’in güneyindeki İdlib’de 12 gözlem noktası oluşturacak. Bunlardan 7’si faaliyete geçirildi. Tel Rifat terörden arındırıldığında, TSK İdlib’deki gözlem noktalarına kadar ulaşan geniş bir hattı kontrol altına almış olacak.

Bu bölge kontrol altına alındığında, bölgenin ekonomik ve sosyal hayatı canlanacak, Suriyeliler büyük kitleler halinde ve güvenli şekilde evlerine dönebilecek. Zeytin Dalı Harekâtı öncesinde, ABD Afrin bölgesindeki PYD/YPG’lilere Minnag Havaalanı’nı kullanarak silah ve mühimmat yardımında bulunuyordu. Tel Rifat’ın kontrol altına alınmasının ardından TSK, Minnag Havaalanı’nı lojistik merkez olarak değerlendirebilir.

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