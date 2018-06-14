Tokat Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, D-100 karayolunda "drone" desteğiyle denetim gerçekleştirdi.

Trafik ekipleri, Niksar Bölge Trafik İstasyonu önünde drone desteği ile uygulama yaptı.

Polis ekipleri, sürücüleri araçlarından indirerek istasyon önünde bulunan spor aletlerinde bir süre spor yapmalarını istedi.

İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, AA muhbirine yaptığı açıklamada, bayram öncesi trafik tedbirlerini artırdıklarını söyledi.

Bütün illerde drone desteği ile trafik denetimlerinin yapıldığını belirten Topaloğlu, "Trafik tedbirlerine ek olarak drone ile trafik denetimi yapıyoruz. Drone ile çektiğimiz görüntüler sonrası hangi yolda trafikte aksama varsa orada hemen önlem alıyoruz. Verim alacağımızı umuyorum. Amacımız trafik kazalarını önlemek." dedi.

Sürücülerden Davut Yeşil de uygulamadan memnun kaldıklarını ifade etti.

