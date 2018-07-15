Trabzon'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu Çömlekçi Mahallesi mevkisinde 2 otomobil çarpıştı.
Kazaya müdahale eden polis ekipleri, aynı güzergahta seyir halindeki araçların durmasını istedi.
Polisin ihtarı üzerine duran otomobilin ardından gelen 6 araç duramayınca zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan Suudi Arabistan uyruklu Sami (18), Esel (9) ve Fahid Alsarhan (4) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Trabzon'daki hastanelere kaldırıldı.
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