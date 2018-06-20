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Trump, İspanya Kralı 6. Felipe'yi ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 00:52 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, İspanya Kralı 6. Felipe ve Kraliçe Letizia ile Beyaz Saray'da görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İspanya Kralı 6. Felipe ve Kraliçe Letizia ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Trump ile Kral 6. Felipe, ikili görüşmeleri öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

İspanya'nın çok güzel bir ülke olduğunu dile getiren Trump, "Bugün Kral ve Kraliçeyi ağırlamak onur verici. Daha önce İspanya'da bulundum. İlişkilerimiz harika." değerlendirmesini yaptı.

Bir soru üzerine İspanya'yı ziyaret etmekten memnuniyet duyacağını ifade eden Trump, iki ülke arasında ortak pek çok değerin olduğuna işaret etti.

İspanya Kralı ise başkent Washington'a gelmeden önce Teksas ve Louisiana eyaletlerini ziyaret ettiğini ve orada yaşayan İspanya kökenli kişilerle görüştüğünü söyleyerek, "Ortak tarih ve mirasımızı büyük bir takdirle karşılıyoruz." şeklinde konuştu.

Beyaz Saray'dan daha önce yapılan yazılı açıklamada ziyaretin, ABD ile İspanya arasındaki tarihi bağların kuruluşunun 300. yıl dönümüne denk geldiği belirtilmişti.

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ABD Donald Trump İspanya İspanya Kralı 4. Felipe

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