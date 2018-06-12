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Trump-Kim zirvesine ilişkin ayrıntılar dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 13:47 | Son Güncelleme

Trump-Kim zirvesine ilişkin ayrıntılar dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Singapur'da yaptığı görüşme ilgi çekici anlara sahne oldu.

Singapur basınından edinilen bilgilere göre, iki lider arasındaki görüşmelerin ardından Trump, "The Beast" (Canavar) olarak bilinen limuzinini, Kuzey Kore liderine gösterdi.

Trump'ın 1,6 milyon dolar değerindeki zırhlı aracı göstermesinden önce bir istihbarat görevlisinin, aracın arka yolcu kapısını açtığı ve Kim'in araca bakarken gülümsemesi görüntülere yansıdı.

- Menüde yöresel yemekler

Trump ve Kim'in bir araya geldiği çalışma yemeğinde, avokado salatasıyla servis edilen geleneksel karides kokteyli, ballı, yeşil limonlu sos ve taze ahtapotlu yeşil mango salatası, Kore usulü doldurulmuş salatalık, brokoli ve kırmızı şarap sosuyla servis edilen sığır eti, kızarmış pirinçli tatlı-ekşi soslu et, turp ve Asya sebzeleri ile servis edilen soya ile pişirilmiş morina balığı yer aldı.

Liderlere tatlı olarak çikolatalı ganaj pasta, vişne soslu vanilyalı dondurma ve tropezienne ikram edildi.

- Zirveye dair ayrıntılar

South China Morning Post'da yer alan habere göre, 5 bin güvenlik personelinin görev yaptığı zirveyi 2 bin 500 gazeteci izledi.

Singapur, zirvenin anısına 3 bin adet hatıra madalyonu bastı. Altın madalyonun tanesi, bin 34 dolara satışa sunuldu.

Madalyonların yazı yüzünde Kuzey Kore ve ABD bayrakları önünde tokalaşan iki el olduğu görüldü.

Tura yüzünde ise "Dünya Barışı" yazısı altında barışı temsilen bir güvercin ile altında iki ülkenin ulusal çiçekleri gül ve manolyadan oluşan bir demek çiçek bulunuyor.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de 38 dakika süren baş başa görüşme gerçekleştirmişti.

Trump ve Kim, Kore Yarımadası için tarihi önem taşıyan görüşmelerinin ardından kapsamlı bir belge imzalanmıştı. Belge, Kuzey Kore ve ABD'nin Kore Yarımadası'na barışın getirilmesi ve refahı artırması noktasında çok sayıda taahhüt içeriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Kim Jong Un Singapur

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