Trump-Putin ortak basın toplantısı

HELSİNKİ (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suriye krizinin karmaşık olduğunu belirterek, ülkesi ve Rusya arasındaki iş birliğinin yüzbinlerce insanın hayatını kurtarma potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldikleri zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Donald Trump, buradaki konuşmasında, ABD ve Rusya'nın ortak çıkarları gerçekleştirmede iş birliği yapmak için yollar bulması gerektiğini, yapıcı diyaloğun hem ABD ve Rusya hem de dünya için iyi olduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin hiç olmadığı kadar kötü durumda olduğunu dile getiren Trump, "Bunun birkaç saattir değiştiğini düşünüyorum." dedi.

İleride Putin ile daha sık görüleceklerinden emin olduğunu söyleyen Trump, görüşmede Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin iddiaların gündeme geldiğini belirtse de Moskova'yı bundan dolayı kınamaktan kaçındı.

- "Buna uzun bir zaman ayırdım"

Bu konudaki mesajının "baş başa görüşmede en iyi şekilde iletildiğini" dile getiren Trump, "Buna uzun bir zaman ayırdım. Putin de bunu güçlü bir şekilde hissetti ve onun da bu konuda ilginç fikirleri var." ifadesini kullandı.