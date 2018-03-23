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TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 21:18 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin Afrin ilçesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 23 Ocak 2018'de şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşlarına ulaşıldığını açıkladı.

TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

TSK’dan yapılan açıklamada “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 23 Ocak 2018 tarihinde şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın naaşlarına ulaşılmıştır. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.” denildi.

TSK BÖYLE DUYURMUŞTU

23 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekât bölgesinde meydana gelen çatışmalarda şehit olan iki kahraman silah arkadaşımızın naaşlarına, bölgede çatışmaların devam etmesi ve hava koşullarının uygun olmaması sebebiyle ulaşılamamıştır.

NAAŞI BULUNAN UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLECEK

asker

TSK tarafından Afrin'de başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 2'nci gününde Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile birlikte şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşı bulundu. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı şehit uzman çavuşun bulunan naaşının saat 23.00 sıralarında Kayseri'ye getirileceğini ve yarın Garnizon şehitliğinde toprağa verileceğini açıkladı.

Kayseri 1. Komando Tugayı'ndan silah arkadaşlarıyla birlikte Afrin'e giden ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Mehmet Muratdağı'nın ve Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta naaşı teröristler tarafından gömülmüştü. Kayseri'deki Muratdağı ailesinin günlerdir beklediği haber bu akşam geldi. Şehidin naşının bulunduğu kendilerine bildirildi. Vali Süleyman Kamçı, şehidin naaşının bulunarak Kayseri'ye getirileceğini doğruladı. Vali Kamçı, "Şehidimizin cenazesi bu gece 23.00 sıralarında kentimize getirilecek. Yarın da askeri ve dini törenle Garnizon şehitliğinde toprağa verilecek" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İl Kongresine Kayseri'ye bir süre önce geldiğinde şehidin annesi Sibel Muratdağı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte görüşmüş, şehidin cenazesinin bulunması konusunda kendisine söz vermişti.

CENAZESİ 2 AY SONRA ANKARA'DA

TEĞMEN

TSK'nın, terör unsurlarına karşı Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde şehit olan ancak cenazesi alınamayan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın (30) naaşı 2 ay sonra Ankara'ya getirildi. Şehidin cenazesi yarın toprağa verilecek.

23 Ocak'ta Afrin'de şehit düşen ve Zeytin Dalı Harekatı'nın 2'nci şehidi olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın cenazesi 2 ay sonra teslim alındı. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidin cenazesi bugün memleketi Ankara'ya getirildi. Emekli astsubay Canpolat (54) ve Sevim Usta'nın (50) oğlu şehit Oğuz Kağan Usta'nın cenazesi yarın öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
vay be yazık sizlere şehitlerimizin naaşına bile 1 ay sonra buldunuz yazıklar olsun size
Biraz da devletinizin yanında olun bu durumlarda. Düşmanı işine yarar bu sözler.
@mehmet_47mehmet47 kime yazıklar olsun lan
Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun yiğitlerimizin. Türk milletinin başı sağolsun. Ailelerine baş sağlığı dileklerimizle.
Çok şükür allah'ım. Orada sahipsiz kalmadılar. Vatan toprağına, öz yurduna gömülecekler. Allah mekanlarını cennet eylesin.
Nasıl ya böyle rezillik mi olur?
yazık o gariban insanlara bu kadar ülkeyi seviyorsanız önden olmasa bile arkadan kendi çocuklarınızla yegenlerinizi gönderin bizde inanalım vatan severliginizi
gercekden büyük ülkeyiz 2 ay sonra şehitlerimizin naaşlarını bulmuşuz demek helal olsun bize bir türk olarak gururlansanmı yoksa utansammı bilemiyorum
Vallahi arkadaşlar herkes aklını başına alsın kimsenin Çoluğu ve çocuğu birilerinin hırsına malzeme olmamalı
Kaç Gün Önce Afrin Alındı Diyenler Günler Sonra Naaşı Bulduk Diyorlar Yazıklar Olsun Milletimizin Başı Sağ Olsun
Abd ile anlaşılmış belli
Bu haberi hiç anlamış değilim iki ay önce şehit düştükleri yerler günler önce teröristlerden temizlenmedimi şimdi ulaşılıyor iki ay şehit düştükleri bir avuç yerdemi kaldılar başka ülkenin toprağına düşen askerlerini bir veya iki günde oradan özel bir operasyonla alınırken bunlar avuç içi kadar yerden alınamamış çok yazık. !.Tekrar Allah rahmet eylesin ne diyelim buda bir başarı herhalde.!
Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun yigitlerimizin türkiyenin başı sağolsun diliyorum ailelerine allah sabır diliyorum ????????????????
Vatan bu kardeşlerime minnettardır
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