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TSK: İki şehidin çatışma bölgesindeki naaşına ulaşılamadı

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 19:18 | Son Güncelleme 1 saat önce

TSK'dan yapılan açıklamaya göre en az 287 terörist etkisiz hale getirilirken dün şehit olan iki askerin çatışma bölgesindeki naaşına ulaşılamadı.

TSK: İki şehidin çatışma bölgesindeki naaşına ulaşılamadı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Afrin'deki terör hedeflerine yönelik 'Zeytin Dalı' harekatına ilişkin açıklama geldi. TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

İKİ ŞEHİTİN NAAŞINA ULAŞILAMADI

23 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekât bölgesinde meydana gelen çatışmalarda şehit olan iki kahraman silah arkadaşımızın naaşlarına, bölgede çatışmaların devam etmesi ve hava koşullarının uygun olmaması sebebiyle ulaşılamamıştır.

47 HEDEF VURULDU

24 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 47 hedef, Hava Kuvvetlerimize ait 27 uçak ile 09:00-13:51 saatleri arasında icra edilen hava harekâtı neticesinde imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

EN AZ 287 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 287 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde devam etmektedir.

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Okuyucu Yorumları 44 yorum
Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin. Tez vakitte ailelerine ulaşır inşallah. Başımız sağolsun
Tsk şehit sayisini sakliyor, bizimkilerde herseyi güllük gulistanlik zanediyor. yüzlerce esir ve 50 den fazla şehit var Kimi kandiriyorsunuz.
@hakki_kaymaz “BOP emelleri olmasaydı, ne PKK olurdu ne de DEAŞ… Elbette ki terörle sonuna kadar mücadele edelim ama unutmayalım ki terör örgütlerini oluşturup başımıza bela eden asıl iradeyle yapmamız gereken mücadeleyi yapmazsak, onlara karşı Atatürk gibi temkinli olmazsak, onlardan kendimizi, milletimizi ve de devletimizi bağımsız kılmazsak, elde ettiğimiz bütün başarılar ve zaferler nihayetinde hüsran olacaktır.
naaşına ulaşılamadıysa o zaman şehitlikte yok demektir. ne demek ılaşılamadı.
Sen malmısın ya?Mahalle kavgası değil bu,savaş savaş.Allah'ım şehadetlerini mubarek eylesin.
Yürü ozanan sen al kahramanlarımızın naaşını. Oturduğun yerden ahkam kesmek sana yakışır.
Hain kopek...
sen kimsinde boyle pervasiz yorumlar yapiyorsun terbiyesiz, hadsiz, kendini bilmez adam
yazdığın yorumu bı daha oku sen
Vah benim Mehmetçiklerim Rabbim size merhametiyle muamele buyursun cennetinin en güzel yerlerine Efendimiz'e komşu eylesin Rabbim ailelerinize sabırlar versin
Bu yoruma kırmızı oy verenlerin cenab-ı Allah tez vakitte mustehakını versin inşaAllah
nasil yanı ulaşılamadı tabur gönderin kardeşim gerekiyorsa atom bombası kulan allah'ım yardım et bu vatana
Allah rahmet eylesin, ailelerine sabırlar versin .Rabbim
30 un uzerinde askerin naasina ulasilamiyor, bugun kurt basinin da olen askerlein kimliklerini paylastilar.sirf insanlar tepki vermesin diye alistira alistira yaziyorlar.heryere sansur yapimislar.yazani tutukluyor iktidar.dertleri kendi iktidarlarini devam ettirmek
@arode gerçekleri yazanı da alıyolar hemen. Bırak kendi çalsın kendi oynasın
Bak devlet ne şehit sayısını saklayabilir ne de gazi sayısını.Sadece 3-4 saat geç açıklayabilir oda kesinleştirmek ve emin olmak için yalancı çıkmamak için.Devletin rakamlarını sakladığını ancak aptal pkk lılar söyler.Mümkün mü böyle birşey.Sosyal medaya var bu insanların akrabaları var komşuları var arkadaşları var en önemlisi aileleri var.Mümkün mü aklınız alıyor mu?Sosyal medya bu kadar gelişmişken ortaya çıkmaz mıydı?Pkk ya baksan afrin de Türk denizaltısı batırdık derler.Akıl ya akıl.
abi havadan vurun füze atın yerle bir edin ama şehit vermeyin artık
Yapılan yorumlar gerçek mi? Gözlerime inanamıyorum. İnsan şehide acır mı? O zaten Peygamber Efendimiz'e(SAV) komşu oldu artık.Cennetin en güzel yerlerindeler.
@hakan_kumru10 senin gibi konuşanı çok görüyorumda,koşa koşa gidenini hiç görmedim daha..
Sicak evinde tv başında veya gösterişli davetlerde vs sehitlik şöyle sehitlik böyle diyenlerden nefret ediyorum.Tabiki sehitlik büyük bir mertebe ama siz agziniza almayin veya buyrun o mertebeye sizde ulasin.
Burak la Bilal oğlana söyleseydin bu lafları keşke.Ülkemi seviyorum ama sizin gibi din tüccarlarını akkefenli bedelli zihniyeti sevemem kardeşim.
Ösoyla savaşa gitmeyeceksin o zaman Atatükün ordusu geride adam bırakmaz gerekirse tüm TSK birlikleri sokulacak ve geride adam bırakılmayacak.
ateş yağdırın başlarına!
inna lillah ve inna ileyhi raciun..Alllahmekanlarını cennet eylesin..Haklarını ödeyemeyiz,helal eylesinler.
hadi canım ne demezsin laa bırakın yalan satılmış medyayı adamlar ellerinde ki asker cenazeleri ni kimliği ile beraber gösteriyor lar adamların elinde cenazeler. cenazeleri bile almıyorlar ast subayın cenazesi ve kimliği elimzde diyor ypg
Önemli olan en az zayiatla en fazla sayıda ABD+AB finolarına hadlerini bildirmek.. Hava yağışlı ise... topçu atışı ve havadan müdahale edip yağışlı havanın durmasını beklemek lazım. Biz sıcak yataklarımızda yatarken yavrularımız o çamurun içinde, soğukta ve üzerlerine yağan kurşunlarla ölüm kalım savaşı veriyorlar ne kadar korkunç bir durum... Tanrım kınalı kuzularımızın yardımcısı olsun!
Allahım ordumuzu korusun. Allah rahmet etsin.
Allah'ım yardım etsin...
bu kafir müşrik güruhun azgın katil kansız imansız sapık kavmin milliyeti meşrebi cibiliyeti soyu ve aslı yoktur.ceddi iblis devamı ebu cehil zürriyetinden gelme cehennem yakıtı BU İNSANLIK DIŞI YARATIKLARIN DÜNYA ÜZERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ YERDE KATLEDİLİP YOK EDİLMESİ BÜYÜK BİR CİHADDIR.DİNE İNSANLIĞA HİZMETTİR.BU KAVİM HELAK OLMAYI HAKEDEN DEVRİN ŞER ŞEBEKESİDİR.GÖRÜLDÜĞÜ YERDE YOK EDİLMESİ DÜNYANIN BU TÜR YARATIKLARDAN TEMİZLENMESİ ÇOK BÜYÜK CİHAD VE SEVAPTIR.
yapmayin ya bulun aslanlarin naaşını bari bunu yaşatmayın garip ana babalara
Kızıl Elma operasyonunda 40 ın üzerinde askerin öldürüldüğü bilgisi YPG ye yakın sitelerde kimlikleri ile beraber paylaşılmıştır.Ey TSK sen kimi kandırıyorsun.
16 SENEDE ÜLKEMİZİ MAHVETTİLER..DEVAMLI ÜZÜCÜ HABERLER..ŞUAN YUNANİSTAN BU OLAYI FIRSAT BİLİP KARDAK ADASINA ASKER ÇIKARMIŞ VE ASKERİ KARAKOL YAPIYORMUŞ..YAKINDA KIBRIS'TA ELDEN GİDECEK HİÇBİR DOSTUMUZ KALMADI..ORDUNUN EN DEĞERLİ KOMUTANLARINI SADECE ATATÜRK'ÇÜ DİYE ORDUDAN ATARSAN HİÇBİR ASKERİ BAŞARI GELMEZ..NE OLACAK 1 AY SONRA AFRİN.'DEN GERİ DÖNECEKSİN TERÖR ÖRGÜTÜ TEKRAR ORAYA YERLEŞECEK...YANİ ELLE TUTULUR BİR TARAFIMIZ KALMADI..
SAVAŞTA ILIMAN TAKTİK İŞE YARAMAZ.. ILIMANLIKTA MAHCUBİYET VARDIR.. HAYIRLI İŞLERDE ACELE ETMEKTE FAYDA VARDIR..
Ya arkadaş biz siviller zarar görmesin diye askerimizi tehlikeye atıp 2 günde bittirecek operasyonu ne uzatiyoruz? Adamlar rasgele Turkiye'ye roket atıyor sivillerimiz ölüyor biz hala pirinç içinde taş ayıklıyoruz! Kaldır uçakları,taş üstünde taş bırakmasın.Bugünün subyanlari yarının teröristi!40 yıldır böyle değil mi zaten?
&BOP emelleri olmasaydı, ne PKK olurdu ne de DEAŞ… Elbette ki terörle sonuna kadar mücadele edelim ama unutmayalım ki terör örgütlerini oluşturup başımıza bela eden asıl iradeyle yapmamız gereken mücadeleyi yapmazsak, onlara karşı Atatürk gibi temkinli olmazsak, onlardan kendimizi, milletimizi ve de devletimizi bağımsız kılmazsak, elde ettiğimiz bütün başarılar ve zaferler nihayetinde hüsran olacaktır.
eğer ölen askerleri alamıyorsan demek ki çatışma bölgesinden geri çekilmişsin.elinde tanklar var uçaklar var iha lar var nasıl geri çekiliyorsunuz?hani çatışmaya öso denen başıbozuklar girecekti?
Anlamadığım şey öso önden gitmiyormu neden onlara birşey olmuyor kaç gündur ösodan kayıp yok hep hep askerimiz şehit oluyor allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun
rabim tahmeti ile yargılasın sizin orda şehit olmanıza sebep olan her kimse rabim on da aynı acıyı yaşatsın
Birileri gündemi değiştirmek için meydanlarda aferin sesi operasyon başladı.Daha önce kntonşar kurulurken neredeydin
offff Allahım yardım et
Dün neden haberimiz olmuyor da. Daha önce söylenmiş gibi haber yapılıyor. Küçük detaylar mide bulandırıyor. Allah rahmet eylesin
BOP emelleri olmasaydı, ne PKK olurdu ne de DEAŞ… Elbette ki terörle sonuna kadar mücadele edelim ama unutmayalım ki terör örgütlerini oluşturup başımıza bela eden asıl iradeyle yapmamız gereken mücadeleyi yapmazsak, onlara karşı Atatürk gibi temkinli olmazsak, onlardan kendimizi, milletimizi ve de devletimizi bağımsız kılmazsak, elde ettiğimiz bütün başarılar ve zaferler nihayetinde hüsran olacaktır. OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.yenimesaj.com.tr/asil-tehdit-teror-mu-teroru-olusturan-irade-mi-makale,12021797.html YENİ MESAJ GAZETESİ
@BOP emelleri olmasaydı, ne PKK olurdu ne de DEAŞ… Elbette ki terörle sonuna kadar mücadele edelim ama unutmayalım ki terör örgütlerini oluşturup başımıza bela eden asıl iradeyle yapmamız gereken mücadeleyi yapmazsak, onlara karşı Atatürk gibi temkinli olmazsak, onlardan kendimizi, milletimizi ve de devletimizi bağımsız kılmazsak, elde ettiğimiz bütün başarılar ve zaferler nihayetinde hüsran olacaktır.
yogun bi ates amtinda kalipda geri cekilce sehitlerimiz orada mi kaldi acaba
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