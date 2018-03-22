HABER

TSK paylaştı! İşte terör örgütünün muhabere merkezi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 12:20 | Son Güncelleme

Afrin'de terörün izleri bir bir silinirken, Türk Silahlı Kuvvetleri hava harekatı ile imha edilen bir terör kampının görüntülerini paylaştı.

TSK ve ÖSO tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'de terörün izleri siliniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasının ardından, bölgede mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) arama çalışmaları sürüyor.

EĞİTİM KAMPU VE MUHAREBE MERKEZİ GÖRÜNTÜLENDİ

TSK, Afrin Hacıhasanlı bölgesinde hava harekatı ile imha edilmiş olan terör örgütünün eğitim kampı ve muhabere merkezinin görüntülerini paylaştı.

MAYINLAR TEMİZLENİYOR

TSK unsurlarınca yollarda yapılan aramalarda, ilçenin güney sektöründe son 3 günde 46 mayın ve EYP tespit edilerek kontrollü bir şekilde imha edildi. Devam eden aramalarda detektör köpeklerden de yararlanılıyor.

AA

Afrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktıAfrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı TSK

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Lütfen muhabere ile muharebenin farkını bilen birini şu işin başına getirin.
Biri haberleşme, biri savaş demek.İşe talibim:)))
aynen katılıyorum
@necosony çok dikkatlisin kardeşim teşekkürler ... " -MUHABERE OLMADAN , MUHAREBE OLMAZ" Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ..
muhabere haberlesme , muharebe savaşmak demek
Diğer Haberler
Arabasını gören şok yaşadı!

Arabasını gören şok yaşadı!

Bakan açıkladı! 1800 asker görevden uzaklaştırıldı

Bakan açıkladı! 1800 asker görevden uzaklaştırıldı

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın şehidi de dolandırmış,

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın şehidi de dolandırmış,

İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var

Ordu Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

Ordu Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

İmsak vakti 2018: Regaip Kandili orucu için sahur vakitleri ( İstanbul, Ankara ve il il imsak - iftar vakitleri)

İmsak vakti 2018: Regaip Kandili orucu için sahur vakitleri ( İstanbul, Ankara ve il il imsak - iftar vakitleri)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.