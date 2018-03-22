TSK paylaştı! İşte terör örgütünün muhabere merkezi

TSK ve ÖSO tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'de terörün izleri siliniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasının ardından, bölgede mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) arama çalışmaları sürüyor.

EĞİTİM KAMPU VE MUHAREBE MERKEZİ GÖRÜNTÜLENDİ



TSK, Afrin Hacıhasanlı bölgesinde hava harekatı ile imha edilmiş olan terör örgütünün eğitim kampı ve muhabere merkezinin görüntülerini paylaştı.

MAYINLAR TEMİZLENİYOR



TSK unsurlarınca yollarda yapılan aramalarda, ilçenin güney sektöründe son 3 günde 46 mayın ve EYP tespit edilerek kontrollü bir şekilde imha edildi. Devam eden aramalarda detektör köpeklerden de yararlanılıyor.

AA