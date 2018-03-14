Tunca Nehri yatağına çekildi

EDİRNE (AA) - Tunca Nehri, su seviyesinin azalmasıyla yatağına çekildi.

Bulgaristan'daki kar erimeleri ve sağanaklar nedeniyle debisinin yükselmesi sonucu geçen hafta taşan Tunca Nehri'nin su seviyesi düştü.

Son ölçümlerde debisi 122 metreküp/saniye olarak kaydedilen nehir, yatağına çekildi.

Tunca'nın taşması nedeniyle suyla dolan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi bölgesinin tamamına yakınındaki sular çekilirken, bölgede dünkü sağanak nedeniyle küçük su birikintileri bulunduğu görüldü.

Kent merkezini Yeniimaret Mahallesi'ne bağlayan tarihi köprülerin girişlerindeki suların da çekilmesiyle köprülerde ulaşımda sıkıntı yaşanmıyor. Fatih, Kanuni ve Saraçhane köprülerinde ulaşım akıcı olarak devam ediyor.