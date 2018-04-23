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Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 13:28 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Aliboğazı bölgesinde teröristlerle sıcak temas sağlayan güvenlik güçleri, 2'sini ölü 1'ini ise yaralı olarak ele geçirdi. 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonun sürdüğü öğrenildi.

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından Türkiye'de terör açısından en kritik noktalar arasında gösterilen Aliboğazı kırsalında teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda, güvenlik güçleri, sıcak temas sağlanan teröristlerden 2'sini ölü, birini de ağır yaralı olarak etkisiz hale getirdi. Kadın teröristlerle silahları da ele geçildi.

Kentte teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla devam ediyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli terör PKK TSK aliboğazı

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