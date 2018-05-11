Türkiye'nin konuştuğu zabıta açığa alındı

Karaman'da ihbar üzerine gittikleri ve kovalamaca sonucu yakaladıkları dilenci olduğu ileri sürülen kişiyi, çevredekileri gösterip, "Gelin vurun" diyen zabıta memuru İbrahim U., belediye tarafından açığa alınıp, hakkında idari soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı da zabıta hakkında 'kasten yaralamaya azmettirme' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Olay, çarşamba günü Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Parkı yakınında meydana geldi. Çevredekiler zabıta ekiplerini arayıp, elinde dini kitap ve anahtar bulunan kişinin satış bahanesiyle dilencilik yaptığı ihbarında bulundu. Zabıta ekipleri bölgeye gittiğinde, ismi açıklanmayan ve dilencilik yaptığı ileri sürülen kişi kaçmaya başladı. İki zabıta memuru ve onlara yardımcı olan çevreden bir kişi, kovalama sonucu kaçan kişiyi yakaladı. Zabıta memurlarından biri, kendilerine yardımcı olan kişiyle, yere düşen dilenciyi etkisiz hale getirmeye çalıştı.

DİLENCİYİ GÖSTERİP 'GELİN VURUN' DEDİ

Bu sırada sivil kıyafetli diğer zabıta memuru İbrahim U., çevredekilere dilenci olduğu ileri sürülen kişiyi gösterip, "Vatandaş, gelin vurun. Bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor'' dedi. Kendilerine yardımcı olan kişi, yerde yatan dilenciye yumruk atmaya kalkınca diğer zabıta memuru onu önlemeye çalıştı. Bu sırada çevredekilere vurmalarını söyleyen İbrahim U., diğer arkadaşının kolundan çekerek, ''Bırak gel biz gidelim. Bunu vatandaşa bırakalım" dedi. Arkadaşı ise kendilerine yardımcı olan kişinin, dilenciye saldırmasını önlemek için çabasını sürdürdü.