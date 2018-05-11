HABER

Türkiye'nin konuştuğu zabıta açığa alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 12:18 | Son Güncelleme

Yaşanan olayın basına yansımasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı İbrahim U. hakkında 'kasten yaralamaya azmettirme' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Karaman Belediyesi de İbrahim U.'yu görevden uzaklaştırıp, hakkında idari soruşturma başlattı

Türkiye'nin konuştuğu zabıta açığa alındı

Karaman'da ihbar üzerine gittikleri ve kovalamaca sonucu yakaladıkları dilenci olduğu ileri sürülen kişiyi, çevredekileri gösterip, "Gelin vurun" diyen zabıta memuru İbrahim U., belediye tarafından açığa alınıp, hakkında idari soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı da zabıta hakkında 'kasten yaralamaya azmettirme' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Olay, çarşamba günü Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Parkı yakınında meydana geldi. Çevredekiler zabıta ekiplerini arayıp, elinde dini kitap ve anahtar bulunan kişinin satış bahanesiyle dilencilik yaptığı ihbarında bulundu. Zabıta ekipleri bölgeye gittiğinde, ismi açıklanmayan ve dilencilik yaptığı ileri sürülen kişi kaçmaya başladı. İki zabıta memuru ve onlara yardımcı olan çevreden bir kişi, kovalama sonucu kaçan kişiyi yakaladı. Zabıta memurlarından biri, kendilerine yardımcı olan kişiyle, yere düşen dilenciyi etkisiz hale getirmeye çalıştı.

DİLENCİYİ GÖSTERİP 'GELİN VURUN' DEDİ

Bu sırada sivil kıyafetli diğer zabıta memuru İbrahim U., çevredekilere dilenci olduğu ileri sürülen kişiyi gösterip, "Vatandaş, gelin vurun. Bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor'' dedi. Kendilerine yardımcı olan kişi, yerde yatan dilenciye yumruk atmaya kalkınca diğer zabıta memuru onu önlemeye çalıştı. Bu sırada çevredekilere vurmalarını söyleyen İbrahim U., diğer arkadaşının kolundan çekerek, ''Bırak gel biz gidelim. Bunu vatandaşa bırakalım" dedi. Arkadaşı ise kendilerine yardımcı olan kişinin, dilenciye saldırmasını önlemek için çabasını sürdürdü.

KALABALIK SALDIRDI

Zabıta memuru İbrahim U., yine çevreye seslenerek, ''Madem öyle şikayet ediyorsunuz. Bir kişi gelmiyor yanımıza'' dedi. Bunun üzerine çevrede toplanan kalabalık, tekme ve yumruklarla dilenci olduğu ileri sürülen kişiye saldırdı. Diğer zabıta memuru ise dilenciyi, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Bu sırada konuşmasını sürdüren İbrahim U.,''50 kişi arıyor. Adam burada artistlik yapıyor'' dedi.

Ardından dilenci olduğu ileri sürülen kişi, zabıta aracına bindirilip Karaman Belediyesi'ne götürüldü. İsmi açıklanmayan kişinin, hakkında Kabahatler Kanunu'na göre 124 lira idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

ZABITA AÇIĞA ALINDI

Yaşanan olayın basına yansımasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı İbrahim U. hakkında 'kasten yaralamaya azmettirme' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Karaman Belediyesi de İbrahim U.'yu görevden uzaklaştırıp, hakkında idari soruşturma başlattı.

Belediye yetkilileri, zabıta ekiplerinin ihbar üzerine olay yerine gittiğini ve dilenci olduğu ileri sürülen kişinin de ekibe yumruk atıp, falçata tabir edilen bıçakla saldırmaya çalışıp kaçtığını ve kovalamaca sonucu yakalandığını belirtti.

Erdoğan'ın seçim şarkısı ortaya çıktı!Erdoğan'ın seçim şarkısı ortaya çıktı!
Muharrem İnce'den flaş açıklama!Muharrem İnce'den flaş açıklama!
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajıSelahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dilenci zabıta Karaman

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

KYK burs ve öğrenim kredisi borcu siliniyor mu? Binlerce öğrenciye müjde

KYK burs ve öğrenim kredisi borcu siliniyor mu? Binlerce öğrenciye müjde

Yıllık izne çıkacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yıllık izne çıkacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

İlginizi Çekebilir

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Konya'da mayıs ayında kar sürprizi

Konya'da mayıs ayında kar sürprizi

'Tamam' tweeti atan Johnny Sins, FETÖ'cü olarak gösterildi

'Tamam' tweeti atan Johnny Sins, FETÖ'cü olarak gösterildi

CNN Türk'ten sürpriz İsmail Saymaz kararı

CNN Türk'ten sürpriz İsmail Saymaz kararı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
İt gibi koşuyo kaçarken dilenci bozuntusu. Gel iş var desen gelmez. Böylelerine acımayacaksın.
Hak ve hukukun olduğu ülkede linç kampanyasıyla hukuk hiçe sayılamaz. Diğer bir konuda; elinde matbaada basılmış ayet yazılmış küçük kartonlar olan, hatta Kur'an-ı Kerim taşıyıp dilenen esmer tenli kişilerin fazlalaşması... Kutsal kitabımız rant için kullanan, din sömürüsü yapanlara engel olalım ve en yakın güvenlik birimine ihbar edelim.
Diğer Haberler
CHP, KHK yetkisi için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

CHP, KHK yetkisi için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

Lüks araçlarla akılalmaz tuzak!

Lüks araçlarla akılalmaz tuzak!

Anneler günü bu Pazar mı? Anneler Günü'ne hazır mısınız?

Anneler günü bu Pazar mı? Anneler Günü'ne hazır mısınız?

FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!

FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!

Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler

Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler

Tunceli'de hain tuzak! 1 asker yaralı

Tunceli'de hain tuzak! 1 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.