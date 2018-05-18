Türkiye nüfusunun yüzde 16.1’i genç

İSTANBUL, (DHA)- 2017 sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfusu 80 milyon 810 bin 525 iken, 15 ila 24 arasındaki genç nüfusunun 12 milyon 983 bin 97 olduğu tespit edildi.

Medya ve raporlama ajansı PRNet, Türkiye’deki genç nüfus istatistiklerini inceledi. PRNet’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’deki 15 ila 24 yaş arasındaki genç nüfusunun 12 milyon 983 bin 97 olduğu tespit edildi. Bu rakamlar baz alındığında, genç nüfusun, toplam nüfusun yüzde 16.1’ine denk geldiği görüldü. Genç nüfusun, yüzde 51.2 ‘sini erkek nüfus, yüzde 48.8’ini ise kadın nüfus oluşturdu.

GENÇLERDEKİ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 20,8’E YÜKSELDİ

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında ise gençler hakkında medyaya yansıyan haber başlıkları belli oldu. Gençler hakkında 2017-2018 yıllarından medyaya 203 bin 93 haber çıkışı yansıdı. Medyaya yansıyan haberler incelendiğinde ise gençlerin en çok gelecek kaygısı ve işsizlik başlıklarıyla haber olduğu tespit edildi. 2017 yılında genç nüfusun en yüksek olduğu il yüzde 25.6 ile Hakkari olarak belirlendi. Hakkari’yi yüzde 23.8 ile Şırnak, yüzde 23.6 ile de Bayburt izledi.