Umudu Bitince Biter İnsan

İşsizlik tarihi rekorlar kırıyor ve işsiz gençlerin yaşadıkları psikolojik çöküntüler onları intihara sürüklüyorsa, üretim yok edilmiş ve iğneden ipliğe, buğdaydan samana her şey ithal edilir noktaya gelmişse, asgari ücret, açlık sınırının çok çok altındaysa, yap-boz tahtasına çevrilmişse eğitim sistemi ve her yeni gün okul binası hariç her şeyin değiştiği güne uyanıyorsa öğrenciler ve kadına, çocuğa, ağaca, hayvana şiddet artarak sürüyorsa ebetteki toplumun fotoğrafı net bir şekilde karamsarlık olur, acı olur, hüzün olur, umutsuzluk olur. Bu gün milli paramız satın alma gücünü yitirmiş ve döviz almış başını gitmişse, iktisadi tabirlere döviz kuruna paralel “soğan kuru” eklenmiş ve patates adet ile satın alınabilir noktaya gelmiş ise vatandaşın tedirginliğini korkusunu anlamak gerek. “Ne oluyoruz, nereye gidiyoruz” korku ve tedirginliğinin kartopu etkisi yaratması işten bile değil. Oyumuzu verdiğimiz siyasiler, yöneticiler neler vaat etmiş ve sonrasında ne noktaya gelinmişti? Psikolojide “Obsesif Kompulsif Bozukluğu” denen durum ne yazık ki şu an hemen hemen hepimizin yaşadığı ancak bilmediğimiz için bu adlandırmayı yapmadığımız bir durum. İnsan ömrü umudu ile sınırlıdır. Umudu bitince biter insan.