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Üniversitede öğretmenini taciz eden öğrenci rezaleti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 08:58 | Son Güncelleme

Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğretmenine aşk mektubu yazan ve hediyeler gönderen öğrenci herkesi şaşkına çevirdi. Öğretmenine aşk mektubu yazan ve gizli fotoğraflarını çekip yollayan öğrenci için hapis cezası istendi.

Üniversitede öğretmenini taciz eden öğrenci rezaleti!

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yabancı Dil Yüksek Okulu'nda 4 yıldır okutman olarak görev yapan Gökçe Y.'ye, kendisinden ders alan Gürcistan uyruklu Davıt Mikeladze'den bir mektup geldi. Mektubunda aşkını dile getiren Mikeladze, hocasına evlenme teklifinde bulundu. Gökçe Y.'nin ofisine oyuncak ayı ve çiçek bırakan Davit Mikeladze, ayrıca derste telefonuyla gizli çektiği fotoğrafları Facebook üzerinden hocasına gönderdi.

ÖĞRENCİSİNİ ŞİKAYET ETTİ

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, Gürcü öğrencinin yaptıklarından bunalan Gökçe Y., önce uyardı. Uyarılara rağmen Mikeladze, okutmana hediyeler göndermeye ve fotoğrafını çekmeye devam etti. Bunun üzerine Gökçe Y., kendisini rahatsız eden Gürcü öğrenci hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Davit Mikeladze, tüm aramalara rağmen bulunamadı. Soruşturmayı tamamlayan savcı, Gürcü öğrenci hakkında kişilerin huzur ve sükünunu bozduğu gerekçesiyle 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon öğrenci taciz

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