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Üniversiteli kıza metro istasyonunda tecavüz etmişti! Cezası belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 20:22 | Son Güncelleme 6 saat önce

İstanbul Ayazağa’da gece yarısı önünü kestiği Kırgız asıllı 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Elmira A.’ya tecavüz eden Fatih Yılmaz hakkında 30 yıl hapis cezası verildi.

Üniversiteli kıza metro istasyonunda tecavüz etmişti! Cezası belli oldu

Kırgız asıllı 22 yaşındaki Elmira A. 26 Ağustos günü kalmış olduğu yurttan arkadaşının evine gitmek üzere yola çıktı. Mecidiyeköy'den metroya binen genç kız İTÜ Ayazağa durağında indi. Genç kızı takip eden Fatih Yılmaz isimli şüpheli önünü kesti. "Sessiz ol, öldürürüm seni" diyerek boğazını sıktığı genç kızı yere iten şüpheli, şiddet ve tehdit kullanarak üniversite öğrencisine tecavüz etti.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, genç kızın çantasını karıştıran ve parasını alan Fatih Yılmaz hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı', 'gece vakti yağma' suçları kapsamında dava açıldı.

30 YIL HAPİS

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugün karar çıktı. Caner Rüzgar başkanlığındaki mahkeme 'cinsel saldırı' ve 'yağma suçları' kapsamında şüpheli hakkında 30 yıl hapis cezasına hükmetti. Şüphelinin tutukluluğunun devamına karar verildi.

İstanbul'da kan donduran olay! Üniversiteli kıza tecavüz etti
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Okuyucu Yorumları 28 yorum
yine de az ceza verilmiş
idammm
@hakkiahmet idam cok kolay olur böylesi icin.. koyucaksin hücreye yavas yavas aci ceke ceke gebersin..
30 yıl az,,,fetö cüler gibi muamele görsün ağırlaştırılmış,,ömür boyu KODES,,,,,
Ne kodesi be suc aletini kesip agzina vereceksin;18 yas ustu muzesi acip, ibret-i alem olarak ziyarete acacaksin!!!!Bir Aile icin,evlatlarinin ruhsal dengesi kolay mi olusuyor?????
şimdi ona 30 yıl tecavüz etsinler
değer mi 3 dk bir zevk için 30 yıl yemeye he ? Namussuz herif
ülkede afganlısı suriyelisi ırak kürdü ışıdlisi yakında iranlılarda gelir 1 2 milyon ne ararsan var hepsini ülkeye sokan adam giitmeden bunlarda gitmez
@encunii ve ırak türkmeni her pisliği var yani değil mi?
bu memleketin sapığı bitmez ne ceza verirsen ver kaldıki en az 30 sene veriyorlar zaten bitmiyor neden ruh hastası çoğu insan
çükünü kesin !
30 saat sonra serbest kalır siz rahat olun kimseye tecavüzden 30 yıl vermezler hain askerlerin kafalarına sıkar leşlerini yere serer kaçardım
kusura bakmayın. ibretlik DEĞİL... hadım edilsin veya idam. o kızın kendisi ailesinin her bir ferdinin dünyası kararmış. ne cezasından bahsediyorlar. Yazıklar olsun hepimizin annesi kızkardeşi, eşi var. Hatta kızlarımız var. Bu adalet değil. YAZIKLAR OLSUN.....
idam
suc aletini keseceksinki bu tarz olayların önüne gececeksin otuz yıl gelir gecer.
Devlet bunları besliyor idam idam 30 sene yatsa ne olacak devlete zararı olur ...
bu kadar mı ? Nerede hadım, nerede ortalığa salıp linç ettirme, kısasa kısas nerede? Adaletinizde adalet yok.
30 sene verme hakim baba, 1 saat bu şerefli halk'a ver yeter bizler cezasını keseriz, asıl ozaman emsal karar olur!
haksızlık etmeyin hakime. daha önceleri verilen cezalara bakın. inşallah emsal olur.
30 yıl sonra çıkınca yokmu benden hoşlanan diye bağırırsın inşallah E-5 kenarında aşşağılık mahluk
en az 48 yıl verselerdi hapisten çıktığında yaşı 70 ,işi bitmiş olurdu.
Hapiste çükünü kesip alnına sonsuza dek çıkmayacak hadım damgası vuracaksın.
ceza nekı yatar cıkar hadım edeceksın böylelerı
hayret kaldım bu nasıl olur ki 30 yıl ceza verilmiş neden beraat é dipte kızı suçlu saymamislar çok şükür doğru bi ceza vermisler
insan bunu neden yapar nasıl bir ruh hali bu 30 seneni heba etmeye değdimi şimdi
idam gelmeli bu gıbı sapıklar asılmalı ibret olmalı
Bu ülkede insan öldürene o kadar ceza verilmediğini unutarak yapılmış bazı yorumlar. Hadım etsen gasp eder, halka versen en fazla dayak yer, idam genel caydırıcılıkda işe yarar olsa da Türkiye de yapılması gelmesi neredeyse mümkün olmayan bir şey. 30 sene en güzel ceza
iyide kardeşim istanbulun göbeğinde hiçmi gören olmamış ? bu işte bir iş var yoksa her eline bıçak alan birini bulur saçma geliyor .hiçmi kadın çığlık atmamış tamam bıcak dayamışta iç güdüselde olsa tepkı verır .
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