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Ünlü yönetmen yurt dışına çıkmak isterken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 14:21 | Son Güncelleme

Bodrum’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan yapımcı- yönetmen E.D., polis operasyonuyla otelde yakalandı. E.D.’nin, Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adası’na kaçma hazırlığı yaparken gözaltına alındığı belirtildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla ’FETÖ/PDY üyesi olmak’ suçundan hakkında yakalama kararı bulunan E.D.’nin, bir otelde saklandığını ve yabancı uyruklu kaçaklarla yasadışı yollardan İstanköy Adası’na geçme hazırlığı yaptığını belirledi.

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Sabah saatlerinde harekete geçen polis, E.D.’nin kaldığı otele operasyon düzenledi. Gözaltına alınan E.D.’nin kaldığı odada yapılan aramada ele geçirilen cep telefonu ve bilgisayara incelenmek üzere el konuldu.

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E.D., işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ bodrum yönetmen Yapımcı Yunanistan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Yahu yönetmenin adı ne kim bu yönetmen dünyaca ünlü yönetmenin ismi ed muhamED
Eşref Dinçer
YA KAÇ DEFA DİYECEĞİZ ARKADAŞ, BU FETÖCÜ SİYONİST UŞAĞI, BEYİNLERİNİ KİRAYA VERMİŞ VATAN HAİNİ ALÇAKLAR KAÇMAZLAR HİCRET!!!!! EDERLEEEEER
kimse tanımıyor,nasıl ünlü bu?
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