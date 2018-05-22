Uşak'ta İYİ Parti'den 14 istifa

Feyzi DAVULCU/UŞAK (DHA)- UŞAK'ta, İYİ Parti İl yönetiminden 14 kişi, milletvekili aday sıralamasına tepki göstererek partideki tüm görevlerinden ve üyeliklerinden istifa etti.

İYİ Parti Uşak Milletvekili Aday listesine tepki gösteren partinin il yönetiminde bulunan 14 kişi, partideki görevlerinden ve üyeliklerinden istifa etti. İstifa edenlerin verdiği dilekçede "Partimizin kurucu üyesi ve hali hazırda il yönetim kurulu üyeleri olarak ülkemizin keskin bir virajdan geçtiği bu günlerde, ülkemizin içinde bulunduğu ve uzun zamandır sürüklendiği gidişten kurtulması için bir umut olarak gördüğümüz İYİ Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar maddi ve manevi olarak özveri ile çalıştık. Ancak gelinen nokta itibari ile partinin yönetim tarzının karar alma mekanizmasının ve yönetim anlayışının, bugüne kadar eleştirdiğimiz ve değiştirmek için çalıştığımız üstün irade, dar oligarşik yönetim şekli ile hiçbir farkının olmadığını görmüş bulunmaktayız. Fikrimizin sorulmadığı, mutlak itaatın esas alındığı bir anlayışı kabullenmemiz mümkün değildir. Liyakatin ve ahde vefanın olmadığı bir yapının içerisinde ülkemize ve şehrimize katkı sunamayacağımızı düşündüğümüzden partideki ki tüm görevlerimizden ve üyeliğimizden istifa ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

