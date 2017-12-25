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'Ya benim çok sapık duygularım var ya da...!' Bu sözlerin sahibi bir öğretmen

GÜNCEL HABERLERİ | 25.12.2017 14:15 | Son Güncelleme 1 saat önce

Konya’da bir imam hatip lisesinde görev yapan felsefe öğretmeninin sosyal medya mesajları tepki çekti.

'Ya benim çok sapık duygularım var ya da...!' Bu sözlerin sahibi bir öğretmen

İmam Hatip Lisesi öğretmeni şahıs, okuldaki beden eğitimi dersine çıkarak kız öğrencileri görünce tahrik olduğunu yazdı. Öğretmen, Facebook hesabından “Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor... Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir...” mesajını paylaştı.

“ÜMMETİN KIZLARINI SOYMA DERSİ”

Beden Eğitimi dersini “ümmetin kızlarını soyma dersi” olarak tanımlayan öğretmen, kız öğrencilere ve öğretmenlere “zina” suçlaması yöneltti.

Şahıs şu mesajları paylaştı:

“Beden Eğitimi dersi bu ümmetin kızlarını soyma dersi olarak konuldu ve yine öyle devam ediyor... Hem de zorunlu bu zillet bu ümmete yeter... Bir Beden Eğitimi öğretmenin karşısında vücut kıvrılıyorsa ne kadar olması önemli değil onun adı zinadır... Bugün ‘Beden Eğitimi’ adıyla adet görmüş kızlara zorla ve müfredat gerekçeli zina yaptırılıyor... Bu hiçbir babanın da umurunda değil... Hemi de Müslüman baba... Niyet sorgulamıyorum İslam'ın sınırlarının dışında niyet aranmaz!”

“KIZ ÖĞRENCİLERİN GİYDİĞİ EŞOFMAN ONLARI ÇIPLAK YAPAR”

Kız öğrencileri ve beden eğitimi dersini hedef almayı sürdüren şahıs “Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar... Beden Eğitimi değil bedeni şeytana hazırlama eğitimi...” mesajlarını yayımladı.

Öğretmenin sosyal medya hesabında Atatürk'ü hedef alan mesajı da yer aldı.

Odatv

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Anahtar Kelimeler:
Konya öğretmen ercan harmancı

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Hayatım da gördüğüm en aptalca sözler, ayrıca sapıklık ve hainlik içeren sözler. Derhâl soruşturma açılıp önce işine son verilmeli sonra hapis cezası verilmeli.
sen sapıksın sapık bir insanın ne hissediyorsa öylede bakar ve düşünür duyu organlarımız böyle çalışır seninkiler sapık bir bakış açısına sahip..
vücut hatlarını gösteren elbise erkek olsun bayan olsun tam tesettürlü sayılmaz
Fikriniz zikrinizi gösteriyor pis mahluklar
deli deli kulakları küpeli
Din adına ortaya attığı iddialar Kuranın neresinde geçiyor ? Zinayı kendi ağır sapıklığına göre tanıplayıp karşı cinsi sadece sex objesi olarakgörenin, bahçedeki kız öğrencilere bakıp orası burası kıpırdayanın dinle imanla, öğretmenlikle, insanlıkla bir işi olamaz. Kendi sapıklığına dini kılıf arama.
Bence senin nefes alman gereksiz pis nefesini de yayman hastalıktır...
Ve bu adam öğretmen. Vah ülkemizin haline
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