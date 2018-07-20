Yargıtay'dan flaş Enis Berberoğlu kararı

MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanmasına bağlı olarak CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün “Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan yargılandıkları dava ile ilgili olarak Berberoğlu’nun avukatları, yeniden milletvekili seçilen ve Anayasal dokunulmazlık kazanan müvekkilleri yönünden davanın durdurulmasını talep etmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, durdurulan MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki davanın, "yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle durması" talebiyle yapılan başvuruyu reddetti.



