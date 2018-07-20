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Yargıtay'dan flaş Enis Berberoğlu kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 15:14 | Son Güncelleme

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki davanın dokunulmazlık nedeniyle durması istemini reddetti.

Yargıtay'dan flaş Enis Berberoğlu kararı

MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanmasına bağlı olarak CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün “Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan yargılandıkları dava ile ilgili olarak Berberoğlu’nun avukatları, yeniden milletvekili seçilen ve Anayasal dokunulmazlık kazanan müvekkilleri yönünden davanın durdurulmasını talep etmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, durdurulan MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki davanın, "yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle durması" talebiyle yapılan başvuruyu reddetti.


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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay Enis Berberoğlu

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ülkemizde birileri sırf hapisten kurtarabilmek için tutukluları vekil adayı hatta başkan adayı yapıyor sonrada kendi ürettiği duruma kılıf arayıp vekil nasıl içerde tutulurmuş başkan adayı nasıl içerde tutulurmuş memlekette adammı kalmamıştıda tutukluları aday gösteriyorsunuz yargıtay bu suistimale göre haklı bir karar vermiş
kaçması için zemin hazırlıyorlar ama yemezler...
bana göre bu adam konuşmasın diye dış uzantılar tarafından tehdit ediliyor yoksa neden Vatan hainliği gibi bir suçu üzerinde tutuyor ben olsam her şeyi anlatırım bu işi bilenlerin başında KK nın olmadığını kimse iddia edemez zaten mantığa ters düşer o halde Berberoğlu neden KK nın siyasi geleceği için kendini feda ediyor Hadi diyelim kendini feda etti peki suçsuz ailesi çocuklar bu etikete layıkmılar onların suçu nedir onun için berberoğlunun konuşması lazım
Bütün pis işler chp nin içinden çıkıyor. Chp adaylarını hiç araştırmıyor mu? Bir de HDP ile kol kola. Artık chp ye hiç mi güvenemeyeceğiz.
adam niye konuşmuyor . yalandan adalet yürüyüşü falan kimseyi inandırmadı . Eski saf seçmen İnönü zamanında vardı . chpliler hala orada . biri tutup bu güne getirmesi lazım .. muharrem desen yontma taş devrinden çıkamamış . hala yalovada ağaç kesiyorlar .
Birisi adalet mi dedi,hukuk mu dedi yarın siyasi partiler anlaşıp bu adam dışarı çıkarsa hukuka güven kalirmi
İnsanlar ceza evinden milletvekili oluyor ne güzel ülke tabi aday gösterende hiç mi suç yok seçtiğimiz kişiyi tanımıyoruz ama seçiyoruz nasıl bir sistemse
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