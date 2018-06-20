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Yavru köpek vahşeti sonrası tutuklanan greyder operatörünün eşi: Gerçek suçluyu bulun

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 05:55 | Son Güncelleme

Ayakları ve kuyruğu kesilen köpekle ilgili soruşturmada tutuklanan iş makinesi operatörünün eşi T.P.M., karara Facebook’ta paylaştığı bir mesajla isyan etti. Mesajda “Gerçek cani saklanıyor! Delil olmadan sadece orada çalıştı diye bir gariban tutuklandı” ifadesi yer aldı.

Yavru köpek vahşeti sonrası tutuklanan greyder operatörünün eşi: Gerçek suçluyu bulun

Sakarya’nın Sapanca İlçesi’nde iş makinesi ile yavru köpeğin patileri ve kuyruğunun kesilerek ölümüne yol açma gerekçesiyle tutuklanan İ.M.’nin avukatı, tutukluluğa itiraz etti.

Gazete Habertürk'ten Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre; greyder operatörü 2 çocuk babası İ.M.’nin avukatı yaptığı açıklamada, “Bu aile de hayvanları seven, hayvan besleyen bir aile. Şu an için yargıya intikal eden bir konuyla ilgili konuşmak doğru değil ancak biz tutuklamaya gerekli itirazı yaptık” dedi.

"GERÇEK CANİ SAKLANIYOR"

İ.M.’nin eşi T.P.M. ise Facebook’ta tutuklamanın haksız olduğu ve gerçek failin bulunması gerektiği yönünde ifadelerin bulunduğu bir mesaj paylaştı. Mesajda özetle şu tür ifadeler yer aldı:

Türkiye’de ilk defa bir hayvana işkence yapıldığı için tutuklama kararı çıktı, ancak tutuklanan kişi kepçe operatörü! Veteriner hekimler bunun bir insan elinden yapıldığı raporunu verirken, iş makinesi ile bu canın bacakları ve kuyruğunun böylesine kesilemeyeceğini belirtirken, koskoca greyderin altından küçücük el kadar köpeğin sağ çıkamayacağı bilinirken, gerçek cani saklanıyor! İnsan elinden yapıldığına dair raporu sunduğumuz halde iş kazası diyerek Sapanca’nın adı aklanmaya çalışılıyor. Delil olmadan sadece orada çalıştı diye bir gariban tutuklandı. Sadece infiali durdurmak için verilen bir karar. Gerçek suçluyu bulun...

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