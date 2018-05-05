HABER

Yeni silah üretiliyor! TSK 'Boran' ile vuracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 12:16 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) lojistik ve taktik manevra kabiliyetini büyük ölçüde artıracak yeni bir silah sisteminin üretildiğini açıkladı. Milli imkanlarla üretilen 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs sistemi "Boran"ın test atışları başarıyla yapıldı. Hafifletilmiş yapısı sayesinde helikopterle harekat bölgesine taşınabilme özelliğine sahip silah sisteminin seri üretimine yıl sonu itibarıyla başlanması planlanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, hava hücum harekatı gerçekleştirecek komando ve piyade birliklerinin harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik yeni bir çalışma başlatıldı.

Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu tarafından yapılan özel çalışma kapsamında 105 milimetrelik obüs sistemi yeniden geliştirildi. Çalışmalar sonucunda silah sisteminin parçaları değiştirildi, özel malzemeler kullanılarak daha da hafifletildi. Uzun süren çalışmaların ardından 105 milimetre Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs Sistemi "Boran" üretildi.

Sistemle hava hücum harekatı icra edecek komando ve piyade birliklerinin ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Söz konusu birliklerin yapılarıyla uyumlu sistem havadan taşınabilecek. Üzerinde modern komuta ve atış kontrol sistemleri bulunan Boran, konum ve istikametini kendi belirleyerek kısa sürede atış görevine hazır hale getirilebilme özelliğine sahip. TSK'nın lojistik ve taktik manevra kabiliyetini büyük ölçüde artıracak olan Boran, azami 17 kilometre mesafeyi etki altına alabiliyor.

Ağırlığı azami bin 720 kilogram olan sistem, Sikorsky S-70 genel maksat helikopteriyle harici yük, Chinook CH-47 helikopteriyle de hem harici hem dahili yük olarak taşınabilecek. Atış kontrol sistemleri vasıtasıyla klasik mevzilenme prosedürlerine ihtiyaç olmadan atış komutu hesaplama ve hedefe yönelme sağlayabilen silah sistemi kara, hava ve denizden intikal esnasında konum ve istikamet bilgilerini güncelleyerek eksi 32 ile artı 44 derece çevre koşullarında kesintisiz 8 saat süresince her türlü atış görevini gerçekleştirebilme özelliğine sahip.

BAKAN CANİKLİ DUYURDU

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından hava hücum harekatı gerçekleştirilecek komando ve piyade birliklerinin harekat ihtiyacının karşılanmasına için yerli ve milli yeni bir silah sisteminin üretildiğini açıkladı.

"Boran" adı verilen 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs sisteminin test atışlarının başarıyla gerçekleştirildiğini bildiren Canikli, TSK'nın lojistik ve taktik manevra kabiliyetini büyük ölçüde artıracak olan Boran'ın seri üretimine yıl sonu itibarıyla geçilmesinin planlandığını kaydetti.

Canikli, bir başka paylaşımında ise 155 milimetre obüs mühimmatının tüm alt parçalarıyla yerli ve milli olarak üretebilme olanağı sağlandığını belirtti. Canikli, "Ambargoları, yerli ve milli üretimle aşmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

"FIRTINA" VE "PANTER" KULLANIYOR

TSK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında önemli rol oynayan "Fırtına" ve "Panter" obüslerinde kullanılan 40 kilometre menzilli 155 milimetre tahrip mühimmatları MKE Kurumu tarafından üretiliyor.

Bu mühimmatın namludan atımında kullanılan sevk barutunun keseli tipi yerli üretilirken modüler sevk barutları ise yurt dışından alınıyor. Modüler barutun yurt dışından temininde yaşanabilecek aksaklıkları dikkate alınarak MKE Kurumunca yapılan Ar-Ge projesi sonucunda yerli üretim modüler barutu geliştirdi. Bu projeyle MKE Kurumu 155 milimetre obüs mühimmatını tüm alt parçalarıyla birlikte yerli ve milli olarak üretebilme yeteneği kazandı.

AA

TSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyonTSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyon
Kod adı: Burak! 3 bin kişiyi deşifre ettiKod adı: Burak! 3 bin kişiyi deşifre etti
Demirtaş duyurdu: HDP, YSK'dan bazı taleplerde bulunacakDemirtaş duyurdu: HDP, YSK'dan bazı taleplerde bulunacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TSK Nurettin Canikli silah terör

En Çok Okunan Haberler

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Okuyucu Yorumları 4 yorum
bırakın artık bu manuel silahları çağ nükleer hidrojen çağı 10000 km lik nükleer başlıklı hidrojen bombasını koy dünyayı titret bitsin bu iş
HAYIRLI OLSUN.
allah razı olsun üretenlerden abd arı şeklinde uçan sinek bomba yapmış uçarak gelip hedefin kafasının patlıyor onu ne zaman yapacaz
maşallah
Diğer Haberler
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü! 8 yaralı

Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü! 8 yaralı

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

İstanbul'da lüks villaya uyuşturucu baskını

İstanbul'da lüks villaya uyuşturucu baskını

Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi

Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi

Müthiş iddia: Abdullah Gül halâ oyunun içinde!

Müthiş iddia: Abdullah Gül halâ oyunun içinde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.