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YPG'li teröristlerin sınırda flama oyunu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 06:31 | Son Güncelleme

Terör örgütü PYD/YPG, Suriye’nin Telabyad ilçesinde asılı olan sözde bayrağını indirip flamasını astı.

Terör örgütü PYD/YPG’nin kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kentinde asılı bulunan sözde bayrağını indirerek küçük bir flama astığı gözlendi.

Türkiye'nin Akçakale ilçesinden de görülen sözde flamanın bir benzerinin de Telabyad Gümrük Kapısında da aslılı olduğu belirlendi.

(İHA)

YPG


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Anahtar Kelimeler:
Suriye telebyad PYD/YPG flama

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