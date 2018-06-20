Yunan adalarına geçme hazırlığı yapan 2 İranlı yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunan adalarına geçme hazırlığı yapan 2 İran uyruklu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda görev yapan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, kıyıya yakın bölgede ağaç altına saklanmış 2 kişiyi fark etti.
Asayiş timleri, zanlıların İran uyruklu M.P. ve S.R. olduklarını tespit etti.
Bölgedeki aramada ikişer can yeleği ve 2 kürek ile birer lastik bot ve hava pompası bulundu.
İranlılar, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Yabancı uyrukluların, ifadelerinde, Türkiye'ye turist olarak giriş yaptıklarını ve Yunanistan'a geçme hazırlığında olduklarını söyledikleri öğrenildi.
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