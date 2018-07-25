Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Yunanistan’da başkent Atina yakınlarında çıkan yangınlarda en az 79 kişi hayatını kaybetti. Faciaya tanık olanlar yaşanan dramı anlatırken olayın korkunç boyutunu gözler önüne serdi. Türkiye ise Komşusunun yaşadığı acıya sessiz kalmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat Çipras’ı arayıp ‘geçmiş olsun’ ve ‘başsağlığı’ diledi ve Türkiye’nin Komşu’suna yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Yunan mevkidaşını aradı, “Yardıma hazırız” dedi.

Başta Twitter olmak üzere sosyal medyada; ünlü isimlerden, belediyelerin hesaplarına neredeyse tüm spor kulüplerinden, siyasi liderlere Türkiye Komşu’sunun kayıpları için tek yürek oldu.

KAN DONDURAN YORUMLAR



Ancak bazı hesaplardan yapılan paylaşımlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

İşte tepki çeken yorumlardan bazıları:

Bu yorumlara sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki yükseldi:





