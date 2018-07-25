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Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 10:09 | Son Güncelleme

Yunanistan'da Atina'da başlayan ve en az 79 kişinin hayatına mal olan yangın ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından yapılan yorumlar 'pes' dedirtti. Yangına ve verilen kayıplara sevinenlere sosyal medyadan büyük tepki yükseldi.

Yunanistan’da başkent Atina yakınlarında çıkan yangınlarda en az 79 kişi hayatını kaybetti. Faciaya tanık olanlar yaşanan dramı anlatırken olayın korkunç boyutunu gözler önüne serdi. Türkiye ise Komşusunun yaşadığı acıya sessiz kalmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat Çipras’ı arayıp ‘geçmiş olsun’ ve ‘başsağlığı’ diledi ve Türkiye’nin Komşu’suna yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Yunan mevkidaşını aradı, “Yardıma hazırız” dedi.

Başta Twitter olmak üzere sosyal medyada; ünlü isimlerden, belediyelerin hesaplarına neredeyse tüm spor kulüplerinden, siyasi liderlere Türkiye Komşu’sunun kayıpları için tek yürek oldu.

KAN DONDURAN YORUMLAR

Ancak bazı hesaplardan yapılan paylaşımlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

İşte tepki çeken yorumlardan bazıları:

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Bu yorumlara sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki yükseldi:

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan yangın felaketi yunanistan yangın

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Okuyucu Yorumları 81 yorum
aramızda ne kadar cani yaşıyor işte görün
İSİMLERINE VEYA NİCKLERINE BAKIN ATEŞ SIZIN EVINIZEDE DÜŞER BİR GÜN
insanlıktan nasibini almamış mahlukatlar..! Esas sizler yanın yok olun..! Dünyamız biraz için olsun temizlenir..!
Sen şimdi utanmasan ZULÜM 1453 TE BAŞLADI da yazarsın
ne ırkçı adamlar var yahu her ne olursa olsun can gidiyor nasıl bu kadar gaddar olabılıyorlar anlamıyorum
BENCE ORMANLAR ,HAVA VE SULAR ( IRMAK -DENİZLER) DÜNYANIN ORTAK DEĞERLERİDİR, BU DEĞERLERHER NE KADAR ÜLKELERE AİT OLSADA EVRENSELDİR. BU YÜZDEN ORMANLAR NEREDE YANARSA YANSIN DÜNYANIN İCİĞERLERİ YANIYOR YAZIK OLUYOR İNSANLIĞA
Bunlarda onu düşünebilecek beyin yok ki.
Yardım teklif ediyoruz istemez zaten yapmur yağacak diyorlar onlar bizden okadar nefret ediyorki yardımımıza bile tahammüleri yok sen kalkmışsın kendi milletinin özgür düşüncesini ifşa edip karalama politikası yapıyorsun kaybedilen insanlara yanan ağaçlara canlılara tabiata acımayan türk yok sen merak etme mynet......
kendini vatansever, milliyetçi zanneden beyni boş faşist, insan müsveddeleri işte. Orada insanlar yanıyor. belki de birçok çocuk anasız babasız kalacak. İnsan olun biraz ya...
Şerefsizliğin, ahlaksızlığın dili dini yoktur. Görüldüğü gibi her milletten her dinden bu tür yaratıklar çıkabilmekte.
Her kim olursa olsun ölüme seviniyorsa rabbim onu bildiği gibi yapsın,,, insanlıktan nasibini almamışlar yazık taşıdığınız kimliğe
Hani hayvanlara eziyet eden, tecavüz eden, en küçük tartışmada keser, satır, silah kullanan, bilim ve kültür desen hiç alakası olmayan ve her şeye bir yorum yapan tipler var ya, işte bunlar; içinde kin, nefret taşıyan canavar ruhlu tedavi edilmesi gerekenler..
BU İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ MAHLUKATLARLA AYNI ORTAMDA YAŞAMAK ZOR.99 DEPREMİNİ UNUTMA.
Allahım beni bu canavar ruhlu insanlarla hayatımda karşılaştırma, karşıma çıkarma, tanıştırma, yakınım, arkadaşım olmasınlar, onları hiç bilmeyeyim, görmeyeyim, seslerini duymayayım... sana yalvarıyorum, AMİN...
Ölenlere başsağlığı kalanlara allah acil şifalar versin Allah Bizleri insan olarak böyle olaylardan korusun olumsuz yorum yapanlarada böylesi acı bir olayı yaşatmasın.
felakete gülen sevinen felaketi görmeden ölmezmiş Yunanistan a geçmiş olsun bu bizim sapık fikirlilerin de sonunu görmek istemiyorum ama sonları iyi olmaz
türk düşmanları ölüyor diye üzülemen kimse kusura bakmasın
16 yılda resmen ve planlı bir şekilde düşmanlıklar körüklendi,kompleksler ortaya döküldü, vicdansızlık ve yobazlık baştacı edildi,insanlığımız bitirildi. Ben neden Yunan halkına düşman olayım. Adamın soyunun toprağında oturuyorum. İzmirdeyim.Her yerden onların kültürü,antik eserleri fışkırıyor. Olsa o bana düşman olur. Ama halklar kardeştir. Zor gününde yanında olmalıdır. Adalara gittiğimizde hiç düşmanlık görmedik.Tam tersine. Ama onlarda da bizimkiler gibi politikacılar bu derece olmasa da vardır.Suç bunların.Allah yardımcıları olsun.Allah kimseye böyle ölüm nasip etmesin.
HAKLILAR ZAMANINDA MÜSLİMANLARI CAYIR CAYIR YAKMADILARMI BETER OLSUNLAR!
@cem_can_2000 sen kaç yaşındasın bilmiyom ama aptalsın
Toplum olarak nasıl da kötü bir şekilde değiştiğimizi gösteren basit bir örnek daha.
kim ne yazarsa yazsın hesabı açık bir şekilde bu kişileri burada teşhir etmeye hakkınız yok. bu adamların yerinde olsam dava hakkımı kullanırdım siz karşı.
Kan ve gözyaşına sevinenlerin çoğu erkek. İşte bu ülkenin erkeklerini bu hale getirdiler.
99 depreminde de eminim beter ol Türkiye komple yıkılsın diyen yunanlılar vardı,5-10 kişi olumsuz twit attı diye bunu genele maledemezsiniz...
lütfen herkes itfaiyeci nin kucağında ölen küçücük masum çocuğun resmine bakarak yorum yazsın
bunlar nasıl insan!!!
Bu tablodan toplumlara nefret tohumları eken siyasiler sorumludur
Hangi dinden hangi ırktan olursa olsun masum insanların ölümüne sevinmek ALÇAKLIKTIR! Neyse ki bu tip insanlar aramızda yok denilecek kadar az sayıda. Türk milleti merhametli ve yardım severdir. Bu alçaklar bunu değiştiremez!
ne oldu da biz bu kadar acımasız,insafsız bir millet olduk.allah hidayet versin bunlara...
bu yorumları yapanlar müslüman olamaz vicdan yoksunları bunlar
gercekten ayıp. kim olursa olsun, insanların acısına sevinmek bize yakışmaz. ben bile azılı bir Türk milliyetçisi olarak bu olaya üzülürken, neyse geçmiş olsun.
adam hemen madımağa bağladı ya olayı
ACININ DİLİ, DİNİ, IRKI, DEVLETİ OLMAZ. YUNANİSTAN'DA OLAN YANGININ BİZE DE İKLİMSEL VE EKOLOJİK BÜYÜK ZARARLARI OLACAKTIR. İNSANLAR VE HAYVANLAR BOĞULARAK, YANARAK CAN VERDİ. İNSANLARIN DÜNYALIKLARI YOK OLDU. BU BİR FELAKETTİR. SEVİNENLERİ LANETLİYORUM. İSTİKLAL HARBİNDE NİNEM, YARALI KARDEŞİNİ SAZLARLA ÖRTÜP KAÇARAK CANINI KURTARMIŞ. BÖLGEMİZDE AKLA GELMEDİK ZULÜMLER VE ÖLÜMLER YAPTILAR . O YÜZDEN YUNANLIYI SEVMEM. AMA BU BİR FELAKETTİR. YUNAN CANİLİK YAPTI DİYE BU FELAKETTE CANİCE BEDDUALAR ETMEK İNSANİ DEĞİL. EVVELİYATIN KÖTÜ OLSA DA GEÇMİŞ OLSUN KOMŞU. ÖLENLERİNE RAHMET DİLİYORUM.
BÖYLESİ BÜYÜK BİR ACIYA VE DAHİ FACİAYA SEVİNMEK NAMERTLİKTİR. ONURSUZLUKTUR. BEN ACINI HÜZÜNLE PAYLAŞIYORUM KOMŞUM VE YÜREĞİMLE CANIMLA CESEDİMLE YAŞADIĞIN DRAMA ÜZÜLÜYORUM. RABBİM YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN. UMARIM TEZ ZAMANDA SÖNER BU MENFUR ATEŞİNİZ VE ESKİ MUTLU MESUT YAŞAMINIZA GERİ DÖNERSİNİZ. ÇOK ÇOK ÇOK GEÇMİŞ OLSUN.. DUA İLE....
İslamiyette bir böceğe bile yakarak işkence çektiremezsin değil ki bir insan çocuğu yaşlısı da bunun içinde insanlık bitmiş resmen
günü birlik çıkarlarınızı şiyaşete heleki müşlümanlara aşla bulaştıramazşınız bizim dinimizde beşer kötü durumda işe yardım etmek düşer böyle konuşanların uzaktan yakından Türklükle müşlümanlıkla alakaşı yoktur. devletimizde yardım talebinde bulunmuştur olay bitmiştir işter yardımı kabul eder işter etmez o yunan halkını ilgilendirir.
bu şeref yoksunu mahlukatlar kendi ülkemizde ölen insanlara bile seviniyorlar bunlara sevinmeleri doğal değil mi bitmiş tükenmiş insanlık
O Yağmur Yağmaz Çipras İnat Etmee
felakete sevinilmez utanmazlar komşuya geçmiş olsun
bir müslüman zalimce düşünmemeli adamlar yanarken biz oh mu çekelim.
yazıklar olsun! o aptal saptal yorumları yazanlara yazıklar olsun. evet biz yunanistanla savaştık. evet onlar bizi öldürdü biz onları öldürdük. evet siyasi ilişkilerimiz iyi değil. arkadaşlar ama bu doğal bir felaket ve türk düşene tekme atmaz! dost elini uzatır.
ırk , dil, din, mezhep, ne fark eder lütfen azıcık insanı sevin , yaradan dan ötürü ..Çok yazık insanlık bitmiş vesselam
Düşman olabiliriz ama Biz TÜRK'üz savaş da yenmesini de biliriz, biri yere düştüğün de onu kaldırmasını da şuan Yunanistan şuan yere düştü kaldırmalıyız.
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