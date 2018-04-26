Yunanistan'dan skandal karar! Serbest bıraktılar

Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz’dan bir gün sonra askeri helikopterle Dedeağaç’a firar eden FETÖ’cü 8 askerden eski yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’nın sıkı gözetim altında tekrar serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Özkaynakçı ev hapsinde tutulacak.

Karara göre Özkaynakçı sıkı denetim altında tutulacak ve her gün karakola götürülerek imza atacak.



