Yunanistan'dan skandal karar! Serbest bıraktılar

Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz’dan bir gün sonra askeri helikopterle Dedeağaç’a firar eden FETÖ’cü 8 askerden eski yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’nın sıkı gözetim altında tekrar serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Özkaynakçı ev hapsinde tutulacak.
Karara göre Özkaynakçı sıkı denetim altında tutulacak ve her gün karakola götürülerek imza atacak.
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