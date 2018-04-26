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Yunanistan'dan skandal karar! Serbest bıraktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 15:28 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerden Süleyman Özkaynakçı serbest bırakıldı.

Yunanistan'dan skandal karar! Serbest bıraktılar

Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz’dan bir gün sonra askeri helikopterle Dedeağaç’a firar eden FETÖ’cü 8 askerden eski yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’nın sıkı gözetim altında tekrar serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Özkaynakçı ev hapsinde tutulacak.

Karara göre Özkaynakçı sıkı denetim altında tutulacak ve her gün karakola götürülerek imza atacak.


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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan FETÖ 15 Temmuz darbeci

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